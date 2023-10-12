لتفادي الاحتيال على حسابك البنكي.. 4 كلمات احذرها تمامًا

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حذر خبير في الأمن السيبراني من برامج التجسس التي يمكن أن تخترق بسهولة أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية لاستنزاف الحسابات المصرفية. اضافة اعلان

وتتضمن النصائح التي أوردتها صحيفة "ذا صن" نقلاً عن الخبير بشركة مكافي - وهي من بنات أفكار مكافحة الفيروسات لرجل الأعمال غريب الأطوار جون مكافي – الآتي:

تجنب تنزيل الملفات من مصادر غير موثوقة، وبخاصة برامج مشاركة الملفات مثل ملفات التورنت، لأنها محفوفة بالمخاطر بشكل خاص.





برنامج تجسس



تحديث نظام التشغيل



مقاطع الفيديو والصوت الزائفة



تقليد صوت طفلة



علاوة على خطر النوافذ المنبثقة، إذ يجب ألا تنقر أبدًا على "أوافق" أو "لا أوافق" أو "لا" أو "نعم" في نافذة منبثقة، لأن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تنزيل برنامج تجسس تلقائيًا.وأضاف خبير الأمن السيبراني: "من خلال التسجيل الخفي للمعلومات الشخصية والمالية الحساسة، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان، تمثل (برامج التجسس) خطرًا كبيرًا على هوية المستخدم".ونصح مصدر بشركة مكافي بإغلاق المتصفح تمامًا لتجنب المشاكل غير المرغوب فيها.الطريقة الأكثر أمانًا للقيام بذلك على جهاز الكمبيوتر هي تنشيط مدير المهام لإغلاق علامات التبويب عن بعد عن طريق الضغط على "إنهاء المهمة". على جهاز ماك، قم بالوصول إلى "فرض الإنهاء" من القائمة المنسدلة.نصيحة أخرى هي تحديث نظام التشغيل على جهازك بانتظام.وأوضح الخبير في الأمن السيبراني أن "هذه التصحيحات غالبًا ما تحتوي على إصلاحات لنقاط الضعف المعروفة التي تستغلها برامج التجسس والبرامج الضارة الأخرى. تأكد أيضًا من تنزيل واستخدام الإصدار الأحدث والأكثر أمانًا لمتصفح الويب الخاص بك".وفي الوقت نفسه، يشكل الذكاء الاصطناعي أيضًا خطرًا كبيرًا على الأفراد من خلال قدرته على تخصيص عمليات التصيد الاحتيالي، كما تحذر ليزا بالمر، خبيرة استراتيجية الذكاء الاصطناعي في شركة "آي ليدرز" الاستشارية.وتابعت: "يتعلق الأمر بالجريمة التي يمكن تخصيصها على نطاق واسع. يستطيع (المحتالون) إنشاء حملات مخصصة للغاية لآلاف الضحايا المستهدفين مقابل الاضطرار إلى إنشاء واحدة في كل مرة"، مضيفة أن مقاطع الفيديو والصوت الزائفة بعمق تتطلب قدرًا أقل من التعقيد لإنشائها.ومن الأمثلة المخيفة الحديثة على ذلك عندما سمعت أم من ولاية أريزونا الأمريكية صوت ابنتها على الهاتف قائلة إنها اختطفت للحصول على فدية، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".قام برنامج للذكاء الاصطناعي باستنساخ صوت الفتاة الصغيرة - وحدثت حالات مماثلة في مدينة نيويورك حيث أخبر الأطفال والديهم أنه تم القبض عليهم وأنهم بحاجة إلى أموال الكفالة.قالت جينيفر ديستيفانو والدة سكوتسديل لقناة (WKYT): "لم أشك أبدًا لثانية واحدة في أنها هي. هذا هو الجزء الفظيع الذي وصل إلى أعماقي".ولمنع هذه المواقف، توصي بالمر العائلات بإنشاء كلمة مرور لفظية لمشاركتها مع بعضهم البعض على الهاتف للتحقق من هويتهم.