"لا تحتاج إلى الشحن لمدة 50 عاما".. تطوير أول بطارية نووية صغيرة الحجم

أ أ

طورت شركة صينية ناشئة أول بطارية جديدة قادرة على توليد الكهرباء لمدة 50 عاما دون الحاجة للشحن أو الصيانة.





البطارية صغيرة الحجم: اضافة اعلان



قالت شركة "بيتافولت" الصينية ومقرها بكين إن بطاريتها النووية هي الأولى في العالم التي تحقق تصغير الطاقة الذرية حيث تضع 63 نظيرا نوويا في وحدة أصغر من عملة معدنية.



وأوضحت أن بطارية الجيل التالي دخلت بالفعل مرحلة الاختبار التجريبي وسيتم في نهاية المطاف إنتاجها بكميات كبيرة للتطبيقات التجارية مثل الهواتف والطائرات بدون طيار.



ابتكار ثوري جديد:



وأضافت في بيان "يمكن لبطاريات الطاقة الذرية "بيتافولت" تلبية احتياجات إمدادات الطاقة طويلة الأمد في سيناريوهات متعددة، مثل الفضاء، ومعدات الذكاء الاصطناعي، والمعدات الطبية، والمعالجات الدقيقة، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، والطائرات بدون طيار الصغيرة والروبوتات الصغيرة".



وأكدت أن "هذا الابتكار الجديد في مجال الطاقة سيساعد الصين على اكتساب ميزة رائدة في الجولة الجديدة من الثورة التكنولوجية للذكاء الاصطناعي".



ولصغر حجمها فإنه يمكن استخدامها بشكل متسلسل لإنتاج المزيد من الطاقة، حيث تتخيل الشركة هواتف محمولة لا تحتاج إلى شحن أبدا وطائرات بدون طيار يمكنها الطيران إلى الأبد.