"لا أستطيع أن أصدق أنه رحل".. تحذير مستخدمي فيسبوك من أحدث عملية احتيال

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أصدر خبراء الأمن السيبراني، تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن عملية احتيال جديدة، تم صياغتها بعبارة "لا أستطيع أن أصدق أنه رحل". اضافة اعلان





عملية الاحتيال لمستخدمي فيسبوك



لا أستطيع أن أصدق أنه رحل



مواقع احتيالية



وتخدع عملية الاحتيال العاطفية المستخدمين لتنزيل برامج ضارة، من خلال منشورات تعرض علامة تجارية مزيفة لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وتشير ضمنًا إلى وفاة أحد أحبائهم.وعند النقر فوق المنشور المرتبط، يتم نقل المستخدم إلى موقع مخترق مصمم لجمع المعلومات الشخصية للمستخدمين.قال ماريجوس بريديس، خبير الأمن السيبراني: "عندما تصادف منشورات غير متوقعة أو مثيرة للقلق، خاصة تلك المتعلقة بحالات الطوارئ الشخصية، خذ لحظة للتحقق من شرعيتها قبل النقر فوق أي روابط".وفيما يلي العلامات الرئيسية التي يجب البحث عنها للتأكد من عدم الوقوع ضحية لعملية الاحتيال:وسلط باحث الأمن السيبراني بيتر أرنتز، الضوء على عبارة: "لا أستطيع أن أصدق أنه رحل".وأوضح أرنتز في منشور على مدونته، فإن عملية الاحتيال تتكون من منشور يحتوي على بعض الاختلافات في عبارة "لا أستطيع أن أصدق أنه رحل. سأفتقده كثيرًا"، ورابط.وإذا اتبعت الرابط، فسيتم نقلك إلى منشور آخر على فيسبوك يعرض ما يبدو أنه مقال إخباري لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول حادث طريق مميت.ويحتوي المنشور أيضًا على نص مختلف قليلاً عن النص الأصلي، حيث يقول: "لا أستطيع أن أصدق هذا، سأفتقده كثيرًا".ولكن على الرغم من أن المنشور قد يبدو مشروعًا للوهلة الأولى، إلا أنه في الواقع رابط مزيف لموقع ضار. ويؤدي اتباع الرابط إلى نقلك عبر العديد من عمليات إعادة التوجيه المصممة لإجراء "بصمات الأصابع".وهنا يتم الحصول على معلومات بشأن متصفحك وموقعك والمواقع الأخرى التي قمت بزيارتها حتى يتمكنوا من إعادة توجيهك إلى موقع من المرجح أن يحقق ربحًا منك.في النهاية، سيتم نقلك إلى موقع مليء بالنوافذ المنبثقة التي يمكن أن تؤدي إلى مواقع احتيالية وتنزيلات برامج ضارة وبرامج غير مرغوب فيها.ويقول خبراء الأمن السيبراني، إن عملية الاحتيال هذه خطيرة بشكل خاص لأنها مصممة لكسب ثقتك.ويتم إنشاء المنشورات من حسابات تم الاستيلاء عليها من قبل المتسللين، بحيث تبدو وكأنها واردة من شخص يثق به المستخدم.وقال متحدث باسم بي بي سي لصحيفة "ديلي ميل": "نحث الجميع على التحقق من الروابط وعناوين URL للتأكد من أنهم يحصلون على الأخبار من مصدر موثوق به". عندما ندرك وجود محتوى مزيف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإننا نتخذ إجراءً سريعًا".وينصح بريديس باللجوء إلى بعض الخطوات البسيطة، وهي: إذا رأيت منشورًا يحتوي على أخبار مثيرة للقلق، فتواصل مع الشخص الذي نشر المنشور بدلاً من اتباع الرابط.وقال بريديس: "تواصل مع الصديق المعني عبر وسائل أخرى للتأكد من صحة المنشور. احذر من أي تفاصيل غير عادية في الملفات الشخصية للحساب، لأنها قد تشير إلى اختراق الحساب".