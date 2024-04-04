لاكتشاف سر الكون.. تصنيع أكبر كاميرا رقمية في العالم

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نجح علماء في الولايات المتحدة في تصنيع أكبر كاميرا رقمية في العالم.

ويبلغ حجم الكاميرا، التي عمل على بنائها الفريق لعدة أعوام في معمل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حجم سيارة صغيرة، وتزن 3 أطنان، بحسب ما أعلنه معمل ناشونال اكسيليريتور في بالو التو أمس الأربعاء.

ويبلغ قطر أكبر عدسة في الكاميرا نحو 1.6 متر. ويوجد بالكاميرا 189 مستشعرًا 3.2 جيجابيكسل. ويقول الباحثون إنه يمكنها التقاط صورة لكرة جولف من على بعد 24 كيلومترًا.





التقاط صور لمليارات المجرات



الطاقة المظلمة



مرشحات الكاميرا



وتلتقط الكاميرا، صورًا لمليارات المجرات ونحو 37 مليار جرم سماوي، وسيستخدم العلماء الكاميرا لإنشاء أكبر كتالوج للصور الفوتوغرافية في الوجود.وسوف يتم تركيب الكاميرا (LSST)، التي تبلغ تكلفتها نحو 168 مليون دولار، في مرصد بجبال الأنديز التشيلية، حيث سوف تمضى عقدًا في تصوير السماء الجنوبية وجمع البيانات.ويقع المرصد بالقرب من قمة سيرو باتشون على ارتفاع أكثر من 8900 قدم فوق مستوى سطح البحر، ويتمتع بإطلالة دون عائق على السماء الجنوبية للأرض.وستكشف الكاميرا ما ظل غير مرئي حتى الآن ولا يوجد إلا في النظرية العلمية - المادة المظلمة والطاقة المظلمة، بدعم مكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة الأمريكية للحصول على رؤى جديدة حول كيفية قيام القوى الطبيعية بتشكيل الكون على ما هو عليه.ولم يتمكن أي جهاز من التقاط دليل على وجود المادة المظلمة، لكنها تترك بصماتها على الكون من خلال التأثير على الجاذبية في كيفية دوران المجرات، ويمكن أن تكون أكثر وفرة بخمس مرات من المادة المرئية، وفقًا لوزارة الطاقة في إعلانها عن ظهور الكاميرا لأول مرة.وتشير النظرية إلى أن الطاقة المظلمة هي التي تجعل الكون يتسارع توسعه باستمرار.ويُعتقد أن حوالي 95 بالمئة من طاقة كتلة الكون عبارة عن طاقة مظلمة والمادة المظلمة، مما يقدم تفسيرات نظرية حول سبب تصرف النجوم والكواكب والمجرات بالطريقة التي تتصرف بها، وفقًا لموقع (Space.com).والمادة المظلمة لا تنتج أي ضوء أو طاقة، مما يجعلها غير مرئية للتكنولوجيا الموجودة. وقام العلماء فقط بتخمينات مدروسة فيما يتعلق بما يمكن أن يكون اللبنات الأساسية للمادة المظلمة والطاقة المظلمة.وتشتمل الكاميرا على ستة مرشحات خاصة يمكن للعلماء تغييرها حسب الحاجة لتحليل أنواع مختلفة من الضوء، بما في ذلك الأشعة تحت الحمراء القريبة والأشعة فوق البنفسجية والمرئية، للحصول على أنواع مختلفة من البيانات الفوتوغرافية.وقال مدير المرصد زيلجكو إيفيزتش "سوف نبدأ قريبا في إنتاج أعظم فيلم في التاريخ وخريطة هي الأكثر معلوماتية لسماء الليل تم تجميعها حتى الآن".