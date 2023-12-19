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لإطالة عمر بطارية "آيفون".. تعرف على أفضل النصائح وأبرز الأخطاء الشائعة

سخونة الهاتف
الاستخدام الصحيح يضمن إطالة عمر بطارية الهاتف
أ أ
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أكثر ما يقلق مستخدمي هواتف "آيفون" هو أن يروا إشعارًا بأن "البطارية منخفضة"، وأنها أوشكت على النفاذ. 

الاحتفاظ ببطارية آيفون لفترة أطولاضافة اعلان

وكشف تايلر مورجان، الذي عمل سابقًا في المبيعات بشركة "آبل" عن أسرار الاحتفاظ ببطارية الهاتف لفترة أطول، من خلال العديد من النصائح التي قدمها للمستخدمين، وتشمل:
لا ينبغي على المستخدمين شحن الهاتف بنسبة 100 بالمئة.
تعطيل نشاط البلوتوث والخلفية أمر يغفل عنه المستخدمون.
شحن البطارية 80 بالمئة فقط، لأن البطاريات تتقادم كيميائيًا عندما تصل باستمرار إلى 100 بالمئة.
ويمكن تطبيق ذلك من خلال:
الانتقال إلى الإعدادات
البطارية
 صحة البطارية والشحن
تشغيل تحسين الشحن
ضعه عند حد 80 بالمئة.

أضرار شحن الهاتف طوال الليل

وردد الدكتور ريتيش تشوج، الأستاذ المساعد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة كوينزلاند المركزية بأستراليا، نفس نصائح مورجان في تقرير صدر في أكتوبر الماضي. 
وقال: "تستغرق معظم الهواتف الذكية من الجيل الجديد ما بين 30 دقيقة وساعتين لشحنها بالكامل. (لذلك)، فإن شحن هاتفك طوال الليل ليس غير ضروري فحسب، بل إنه يؤدي أيضًا إلى تسريع عمر البطارية"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل". 
والسبب هو أن بطاريات "الليثيوم أيون" التي تشغل الهواتف الذكية الحديثة تتحلل كيميائيًا بسبب أشياء مثل أنماط الشحن والتقلبات في درجات الحرارة وحجم الاستخدام المستخدم.
وإذا تم الشحن طوال الليل، فإن هذا يعني أن البطارية تحصل على دفعة تبلغ أربعة أضعاف المدة التي تحتاجها، لأنها متصلة بالكهرباء لمدة ست إلى ثماني ساعات.
وحث مورجان أيضًا مالكي أجهزة "آيفون" على إيقاف نشاط الخلفية، مما يمنع التطبيقات من العمل أثناء عدم استخدامها، عبر الخطوات التالية:
الانتقال إلى عام- تحديث التطبيقات في الخلفية
ستظهر قائمة بالتطبيقات التي تعمل في الخلفية، والتي يمكن إيقاف تشغيلها.
وعندما يتم ضبط الهاتف على وضع الطاقة المنخفضة، يتم إيقاف جميع الأنشطة. 
ويعني تعطيل هذه الميزة أنك لن تتلقى إشعارات من تطبيقات مثل "إنستجرام" و"فيس بوك"، ولكنه سيوفر بطاريتك. 

نصائح تقلل من معدل استنزاف بطارية آيفون

وقدم مورجان العديد من النصائح الأخرى التي يمكن أن تقلل من معدل استنزاف بطارية آيفون، ومنها إيقاف تشغيل خدمات الموقع للتطبيقات عندما لا تكون قيد الاستخدام.
انتقل إلى الإعدادات والخصوصية & الأمان ثم التتبع
سترى التطبيقات التي طلبت الإذن لتتبعك 
يمكنك تشغيل الأذونات أو إيقاف تشغيلها لأي تطبيق في القائمة. 
لمنع جميع التطبيقات من طلب الإذن لتتبعك، قم بإيقاف تشغيل السماح للتطبيقات بطلب التتبع.
كما نصح بخفض سطوع الهاتف وإيقاف تشغيل برنامج "سيري" وإيقاف تشغيل "بلوتوث" إذا لم يكن هناك ضرورة لإبقائه مفعلاً.

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