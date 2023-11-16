الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

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لإطالة عمره.. 5 خطوات لتنظيف اللاب توب بطريقة صحيحة

تنظيف اللاب توب
تنظيف اللاب توب
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يمكنك تنظيف اللاب توب الخاص بك بنفسك، من أجل إطالة عمره، والحفاظ عليه نظيفًا وخالٍ من الأتربة والغبار.
وكذلك لتحسين أدائه، وتقليل درجة حرارته، ومنع تراكم الأوساخ التي قد تؤدي إلى تلف المكونات الداخلية.اضافة اعلان
وإذا كنت تلاحظ أن لاب توبك يفصل منك أو يبطئ بشكل ملحوظ، فقد يكون السبب هو تراكم الأتربة والغبار داخله، مما يعيق عملية التبريد ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته. وفي هذه الحالة، يمكنك تنظيف اللاب توب بنفسك بطريقة بسيطة وآمنة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الأدوات اللازمة لتنظيف اللاب توب

- فرشاة ناعمة.
- قطعة قماش نظيفة.
- مكنسة كهربائية.
- ضاغط هواء.

خطوات تنظيف اللاب توب

1 - افصل اللاب توب عن مصدر الطاقة
قبل البدء في عملية التنظيف، احرص على فصل اللاب توب عن مصدر الطاقة، وذلك لمنع حدوث أي صدمة كهربائية.

2 - قم بفك الظهر أو الغطاء السفلي للاب توب
ابحث عن البراغي التي تثبت الظهر أو الغطاء السفلي للاب توب، ثم قم بفكها باستخدام مفك البراغي المناسب.

3 - قم بإزالة الأتربة والغبار من المكونات الداخلية
استخدم فرشاة ناعمة لإزالة الأتربة والغبار من المكونات الداخلية للاب توب، مثل المروحة واللوحة الأم والمكونات الأخرى.

4 - قم بتنظيف المروحة
المروحة هي المسؤولة عن تبريد المكونات الداخلية للاب توب، لذلك من المهم تنظيفها جيدًا. يمكنك استخدام مكنسة كهربائية لإزالة الأتربة والغبار من المروحة، أو استخدام ضاغط هواء لتنظيفها من الداخل.

5 - أعد تثبيت الظهر أو الغطاء السفلي للاب توب
بعد الانتهاء من عملية التنظيف، قم بإعادة تثبيت الظهر أو الغطاء السفلي للاب توب، ثم قم بتوصيله مرة أخرى بمصدر الطاقة.

نصائح مهمة

- إذا لم تكن واثقًا من كيفية فك الظهر أو الغطاء السفلي للاب توب، فيمكنك الاستعانة بفني متخصص.
- عند استخدام مكنسة كهربائية لتنظيف المكونات الداخلية للاب توب، احرص على عدم توجيهها مباشرة إلى أي من المكونات الإلكترونية، وذلك لتجنب تلفها.
- إذا كنت تستخدم ضاغط هواء لتنظيف المروحة، احرص على عدم استخدام ضغط عالي، وذلك لتجنب تلف المروحة.
- من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تنظيف اللاب توب الخاص بك بنفسك بطريقة آمنة وفعالة، مما يساعد على إطالة عمره وتحسين أدائه.

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