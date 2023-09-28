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صحيفة تواصل الالكترونية

لأول مرة.. خاصية جديدة طال انتظارها تصل "واتساب"

واتساب
واتساب
أ أ
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نشر المختص التقني عبد الله السبيعي تنبيها جديدا بوصول إحدى الخدمات المنتظرة لتطبيق "واتساب".

خاصية جديدة:

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وتظهر الخاصية الجديدة التي وصلت التطبيق أنه بإمكان المستخدمين إجراء مكالمة جماعية لأول مرة.

في وقت سابق، أكدت شركة «واتساب» على أنها لن تدعم الهواتف الذكية التي لا تعمل بالإصدار 5.0 وما بعده من نظام التشغيل أندرويد، وذلك اعتبارًا من الشهر القادم.
وتدعم «واتساب» حاليًا العمل على أي هاتف ذكي يعمل بالإصدار 4.1 وما بعده من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.


الإصدار 12 وما بعده من أبل

وتدعم أيضًا الإصدار 12 وما بعده من نظام (آي أو إس) التابع لشركة أبل، أو الإصدار 2.5.0 وما بعده من نظام التشغيل (كايو أو إس) KaiOS، ومن ذلك هاتفا (جيوفون) JioPhone، و(جيوفون 2) JioPhone 2.

24 من أكتوبر القادم آخر موعد

وذكرت «واتساب»، المملوكة لشركة ميتا، أنه اعتبارًا من 24 من أكتوبر 2023، سيكون الحد الأدنى لدعم تطبيقها من نظام أندرويد هو الإصدار 5.0.

التوقف عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم
وبرّرت «واتساب» القرار بأنه يأتي لمواكبة أحدث التطورات في مجال التقنية التي تجعلها تتوقف بصورة روتينية عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردها لدعم أحدث الأنظمة.

إخطار متكرر قبل التوقف

وإذا توقفت «واتساب» عن دعم نظام التشغيل الخاص بالمستخدم، فسوف يُرسل إليه إخطار وتذكير عدة مرات لترقية أجهزته لمواصلة استخدام الخدمة.

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