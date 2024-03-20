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صحيفة تواصل الالكترونية

لأول مرة.. آبل تسمح بتحميل تطبيقات من خارج متجرها

شركة أبل
شركة أبل
أ أ
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أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل، ولأول مرة، السماح لمستخدمي هواتفها الذكية آيفون في دول الاتحاد الأوروبي، بتنزيل التطبيقات إلى أجهزتهم من مواقع الإنترنت الخاصة بمطوري هذه التطبيقات مباشرة، دون الحاجة إلى استخدام متجرها الإلكتروني "آب ستور".اضافة اعلان

تحميل تطبيقات من خارج متجر أبل

وتعتبر الخطوة الأخيرة والتي تعرف أيضاً باسم "التحميل الجانبي" التزاماً من جانب آبل بقانون الأسواق الرقمية الأوروبي الجديد، الذي يستهدف إلزام شركات التكنولوجيا العملاقة بتحسين مستويات المنافسة العادلة في السوق.
وأوضحت شركة آبل، في بيان على صفحة الدعم الفني الخاصة بها: "تنزيل التطبيقات من أي موقع إنترنت مباشرة يستلزم مسؤولية ومراقبة تجربة المستخدم بما في ذلك القدرة على إدارة التطبيقات وتقديم الدعم الفني ورد الأموال المستحقة له، وستسمح أبل للمطورين بتقديم هذه الخدمة بعد تحقيق معايير محددة والالتزام بالاشتراطات المقررة التي تحمي المستخدمين".

تقديم الدعم الفني

يشار إلى أن شركة آبل كانت تعارض السماح بما يسمى التحميل الجانبي المقرر بدء تفعيله خلال الربيع الحالي، بدعوى المخاطر الأمنية التي تهدد أجهزة المستخدمين، حيث لن تتمكن الشركة من تقديم الدعم الفني أو رد الأموال للمستخدمين أو التصدي لأي انتهاك للخصوصية.
وبينت الشركة الأمريكية أنه لكي يتم السماح لأي مطور بتقديم خدمة التنزيل المباشر للمستخدمين، عليه الوفاء بمجموعة معايير، منها أن يكون قد سبق تنزيل التطبيق مليون مرة على أجهزتها العاملة بنظام التشغيل "آي.أو.إس" في أول سنة له في الاتحاد الأوروبي.

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