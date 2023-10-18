لأصحاب الأعمال.. نصائح حول كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

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أصبح من الشائع أكثر فأكثر أن تكون في اجتماع وتسمع شخصًا يقول: "ما هي إستراتيجية الذكاء الاصطناعي لدينا؟".

وبينما يعمل كبار المسؤولين التنفيذيين والإداريين يخططون لهذا الأمر فربما حان الوقت لتنفيذه أو المخاطرة بالتخلف عن الركب، وفق ما ذكرت مجلة إنتربرينير. ووفقًا لشركة "ستاتيستا".

ومن المتوقع أن تصل إيرادات سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي (AI) في جميع أنحاء العالم إلى 126 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. اضافة اعلان





نمو الذكاء الاصطناعي بنسبة 270%



ابدأ بفهم التكنولوجيا



التعلم العميق



معالجة اللغة العصبية



استخدم الخوارزميات لصالحك



تحديد احتياجاتك



تقييم شركات الذكاء الاصطناعي المختلفة



وارتفعت نسبة الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بنسبة 270% خلال السنوات الأربع الماضية، في ظل ظهور العديد من أنواع تقنيات الذكاء الاصطناعي.وقد يكون من الصعب فهم كل ذلك، لذلك نقدم إليك نصائح أساسية لمساعدتك على البدء في دمج حلول الذكاء الاصطناعيهناك أنواع مختلفة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكل منها أغراضه الخاصة، ويعد التعلم الآلي أحد أنواع الذكاء الاصطناعي الذي يسمح لأجهزة الكمبيوتر بالتعلم دون أن تتم برمجتها بشكل صريح.يتم تدريب خوارزميات ML على مجموعات بيانات كبيرة ثم تستخدم تلك البيانات لإجراء تنبؤات أو قرارات.تعد شركتي "أمازون" و"نيتفليكس" من الأمثلة على كيفية استخدام الشركات لتعلم الآلة اليوم، حيث إنهم باتا يستوعبان مجموعة كبيرة من البيانات المتعلقة بسلوك عملائهم وعمليات البحث لتقديم التوصيات.يعد التعلم الآلي العميق أو دي إل، هو نوع من تعلم الآلة الذي يستخدم الشبكات العصبية الاصطناعية للتعلم من البيانات.واستوحت فكرة الشبكات العصبية من بنية الدماغ البشري، وهي قادرة على تعلم أنماط معقدة من البيانات.وقد تستخدم الشركة التعلم العميق عندما تحتاج إلى حل مشكلة معقدة أو تتطلب درجة عالية من الدقة مثل تحديد الأشياء والمشاهد في الصور ومقاطع الفيديو أو اكتشاف الاحتيال.تعد البرمجة اللغوية العصبية هي نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يسمح لأجهزة الكمبيوتر بفهم ومعالجة اللغة البشرية.ويمكن استخدام خوارزميات البرمجة اللغوية العصبية لمهام مثل تلخيص النص والإجابة على الأسئلة، ويتم استخدام ذلك لتحليل منشورات مواقع التواصل ومراجعات العملاء وبيانات المبيعات.يمكن القول أن السيرة الذاتية هي نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يسمح لأجهزة الكمبيوتر بفهم ومعالجة الصور ومقاطع الفيديو.ويمكن استخدام خوارزميات السيرة الذاتية لمهام مثل اكتشاف الأشياء والتعرف على الوجه وتصنيف الصور. كما يمكن استخدام نماذج الرؤية الحاسوبية لفحص المنتجات بحثًا عن العيوب.وتستخدم هذه التكنولوجيا في مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل التصنيع وتجهيز الأغذية والأدوية، فضلا عن المراقبة والكشف عن الاحتيال.ما الذي تحاول تحقيقه باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ بمجرد أن تعرف احتياجاتك، يمكنك البدء في تضييق نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي والشركات ذات الصلة بك.وأشارت أكثر من نصف الشركات التي شملتها دراسة أيه آي انفرالستراكشير إلى أنها ستعزز فرق الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الموجودة لديها بمزيد من علماء البيانات ومهندسي البيانات.ابحث عن الشركات التي تتمتع بسجل جيد في تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي. وضع في اعتبارك خبرة الشركة في تقنيات الذكاء الاصطناعي المحددة التي تهتم بها.