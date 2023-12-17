كيف تمنع "واتساب" من ملء مساحة تخزين هاتفك؟.. الطريقة والخطوات

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تسهم منصة واتساب العالمية في تسهيل وتبسيط الاتصالات والمراسلة، إلا أنها يمكن أن تسهم أيضًا في حدوث فوضى في تطبيق التخزين والمعرض بهاتفك. اضافة اعلان

نظرًا لأننا نتلقى الكثير من الرسائل بما فيها من ملفات الوسائط المتعددة وغيرها، والتي يمكن أن تحتوي على ملفات مختلفة يبلغ حجمها عشرات الجيجات وربما أكثر.





علاج مشكلة واتساب في ملء مساحة التخزين



الإعداد الافتراضي لرؤية الوسائط



تغيير الإعداد ومنع فوضى الوسائط



إيقاف كل الوسائط في جميع الدردشات



ويؤدي هذا إلى بطء الأداء ومشكلات التخزين غير الضرورية، لذا يوفر هذا الدليل إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية التحكم في الحفظ التلقائي لملفات الوسائط، مما يضمن جهازًا أكثر نظافة.عندما تقوم بتنزيل ملف وسائط على واتساب، يتم حفظه تلقائيًا في معرض هاتفك، بشكل افتراضي، يتم تشغيل خيار رؤية الوسائط.1ـ اضغط على النقاط الثلاث لمزيد من الخيارات.2ـ انتقل إلى الإعدادات ثم الدردشات.3ـ قم بإيقاف تشغيل رؤية الوسائط.ويؤثر هذا الإعداد فقط على الوسائط الجديدة التي تم تنزيلها بعد التغيير؛ ولا ينطبق على الوسائط الموجودة.لإيقاف حفظ الوسائط من جميع محادثاتك الفردية والجماعية:ـ اضغط على المزيد من الخيارات.ـ انتقل إلى الإعدادات ثم الدردشات.ـ قم بإيقاف تشغيل رؤية الوسائط.ـ يمنع هذا واتساب من حفظ الوسائط تلقائيًا في جميع محادثاتك، مع الحفاظ على معرض أكثر نظافة.ـ إعدادات الدردشة الفردية أو الجماعية:

تخصيص رؤية الوسائط لمحادثات محددة



إعدادات رؤية الوسائط لمحادثات محددة



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إذا كنت تريد تخصيص رؤية الوسائط لمحادثات أو مجموعات معينة، فاتبع الخطوات التالية:1ـ افتح الدردشة الفردية أو المجموعة.2ـ اضغط على المزيد من الخيارات وحدد عرض جهة الاتصال أو معلومات المجموعة.3ـ اضغط على اسم جهة الاتصال أو موضوع المجموعة.4ـ انقر فوق رؤية الوسائط، واختر لا، وقم بالتأكيد بالضغط على موافق.يتيح لك ذلك تخصيص إعدادات رؤية الوسائط لمحادثات محددة، مما يمنحك المزيد من التحكم في ما يتم حفظه في معرض الصور الخاص بك.