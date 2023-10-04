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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو..

كيف تعرف وتمنع التجسس على رسائلك الخاصة والمشفرة في إكس؟

إكس 1
منصة إكس
أ أ
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أوضح الخبير التقني سالم الحربي، طريقة معرفة من يتجسس على رسائلك الخاصة والمشفرة في منصة إكس "تويتر سابقا".

خطوات منع التجسس على حسابك:

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وأضاف الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس، أنه يجب التأكد من عدم وجود أي تجسس على حسابك وبياناتك، من خلال الخطوات التالية:
- الدخول لصندوق الخاص
- اضغط علامة الترس أو الإعدادات
- الدخول إلى التحديث الجديد
- ثم الأجهزة الأخرى
- ثم تضغط على علامة الإكس
- وأخيراً تقوم بعمل إلغاء تسجيل


وفي وقت سابق، طالب قاضي فيدرالي أمريكي برفع دعوى قضائية ضد شركة ميتا لانتهاكها الخصوصية الطبية للمرضى الذين عولجوا في المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين الذين استخدموا أداة تتبع ميتا بيكسل الخاصة بها.

انتهاك حقوق المستخدمين 


وأوضح قاضي المقاطعة الأمريكية ويليام أوريك في سان فرانسيسكو أن المدعين يمكنهم متابعة المزاعم القائلة بأن شركة ميتا انتهكت قانون التنصت الفيدرالي وقانون الخصوصية في كاليفورنيا، وانتهكت وعودها التعاقدية التي تحكم خصوصية المستخدم على فيسبوك.

وفي قرار مؤلف من 26 صفحة، قال القاضي إن "القضية، بناءً على الأدلة حتى الآن، لا تنفي الادعاءات المعقولة بأن معلومات الرعاية الصحية الحساسة قد تم التقاطها عمداً ونقلها إلى ميتا".

ونفى أوريك بعض الادعاءات الأخرى، لكنه قال إن المدعين، الذين يستخدمون جميعاً أسماء مستعارة مثل جون دوي أو جين دوي يمكن أن يحاولوا إبطالها.

معلومات وبيانات حساسة عن المستخدمين


وبحسب شكاوى المدعين، قدمت ميتا بيكسل معلومات حساسة حول المستخدمين عندما قاموا بتسجيل الدخول إلى بوابات المرضى، حيث تم تثبيت أداة التتبع، مما مكن ميتا من جني الأموال من الإعلانات المستهدفة، وفقا لصحيفة هيندوستان تايمز.

وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات غير محددة لجميع مستخدمي فيسبوك الذين حصلت ميتا على معلوماتهم الصحية. ولم تستجب ميتا ولا محامو الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا لطلبات التعليق الفوري. ولم يستجب محامو المدعين على الفور لطلبات مماثلة.

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