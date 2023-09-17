كيف تخدع عقلك للتخلص من إدمان الهاتف؟.. إليك الطريقة

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يشغل الهاتف جزءًا كبيرًا من اهتماماتنا اليومية، إلى حد أن هناك بعض الناس يظل ينشغل بالحديث من خلاله بالساعات، أو يقوم بتصفحه، حتى في أوقات العمل. اضافة اعلان

والهواتف لا تمنع الناس من إنجاز العمل فحسب، بل يمكن أن تجعل الآباء يتجاهلون أطفالهم.

وتوصلت دراسة إلى أن إدمان الهواتف الذكية، الذي يؤدي إلى فقدان كبير للنوم، يقتلنا حرفيًا.





معدلات استخدام الهواتف



سبب انجذاب الناس للهواتف



تمرين علمي للعقل



وفي المتوسط، يقوم الأمريكيون بفحص هواتفهم 144 مرة في اليوم، وفقًا لاستطلاع أجراه موقع (Reviews.org)، حيث يقضون حوالي 4 ساعات و25 دقيقة يوميًا على هواتفهم، وهو ما يعادل 65 يومًا أو شهرين في السنة.واعترف أرسيا ساشا - الذي يقدم محتوى لمساعدة الآخرين على الاستمرار في التركيز وتحقيق أهدافهم - بأنه يقع أيضًا ضحية لإغراء استخدام الهاتف الذكي.وقال خبير استراتيجية السوق والعمليات في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك": "عندما لا أعمل بنشاط على شيء ما، أفقد تركيزي تمامًا، وأمسك بهاتفي، وبعد ذلك سأخرج عن مساري لمدة 15 أو 20 دقيقة تالية".وكشف سبب انجذاب الناس لهواتفهم، وكيف يمكنهم تعليم أنفسهم التوقف، قائلاً: "ما ستلاحظه هو أن هذه مجرد عادة، مما يعني أنها كانت شيئًا راسخًا في نفسك مرارًا وتكرارًا"، وفق صحيفة "نيويورك بوست".وأشار إلى أن السبب وراء الإدمان على استخدام الهاتف هو أنه يمنح الدماغ دفعة من الدوبامين - الناقل العصبي المسؤول عن المتعة.وتابع: "ما يحدث عادةً هو أنك تعمل على شيء لا تريده أو لا تعرف كيفية المضي قدمًا فيه. إن دماغك لا يحب عدم اليقين، لذلك يقول: "آه، ماذا سأفعل الآن؟" ثم يرى هاتفك – الدوبامين يضرب".ونصح بإجراء تجربة هذا "التمرين العلمي للعقل" عندما تشعر في المرة القادمة بالرغبة في التحديق في هاتفك.والخدعة: "سوف تخبر نفسك أنك ستأخذ هاتفك في غضون خمس دقائق تقريبًا، وبعد ذلك ستواصل العمل"، موضحًا أن الاختراق البسيط سيساعد الناس على إدراك أن "الرغبة" في فحص الهاتف "ليست كبيرة".وقال: "إنك تصبح أقوى وأقوى في بناء مقاومة بمجرد الإمساك بهاتفك، ومن ثم تقوم ببناء عادة مضادة".