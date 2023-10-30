كيف تحمي معلوماتك الشخصية وتمنع الوصول إليها عبر محركات البحث؟

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نحن نعيش في عصر نشعر فيه دائمًا بالقلق إزاء سلامتنا وخصوصيتنا أثناء البحث على الإنترنت، وبخاصة مع إدخال البيانات الشخصية والمعلومات المالية على الشبكة المعلوماتية. اضافة اعلان

وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو وصول معلوماتنا الشخصية بطريقة أو بأخرى إلى موقع البحث عن الأشخاص، والذي يمكن الوصول إليه بسهولة بواسطة محرك البحث "جوجل" على الرغم من أننا لم نقدم معلوماتنا إلى هذه الخدمات.





مواقع البحث عن الأشخاص



كيف تصل بياناتك الشخصية إلى مواقع "البحث عن الأشخاص"؟



وتعمل مواقع البحث عن الأشخاص على تسهيل العثور على معلوماتك الشخصية.وتشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 300 مليون عملية بحث يوميًا عن الأسماء والمعلومات الشخصية، والتي يتم الوصول إليها من خلال مليارات مواقع البحث عن الأشخاص المفهرسة بواسطة "جوجل".وهذا الأمر قد يصيب الناس بالقلق للغاية بشأن خصوصيتهم وكمية المعلومات المتوفرة عنهم والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".يقوم وسطاء البيانات بجمع وتحليل وبيع المعلومات الشخصية عنك لأغراض مختلفة.وبعض المصادر التي يستخدمها وسطاء البيانات للحصول على البيانات هي:





-النشاط عبر الإنترنت:



يتضمن ذلك مواقع الويب التي تزورها، وعمليات البحث التي تجريها، والإعلانات التي تنقر عليها، والمنتجات التي تشتريها، والمراجعات التي تكتبها، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعجبك أو تشاركها، وما إلى ذلك.يمكن لوسطاء البيانات تتبع سلوكك عبر الإنترنت باستخدام ملفات تعريف الارتباط وإشارات الويب ومعرفات الأجهزة والتقنيات الأخرى. ويمكنهم أيضًا شراء البيانات من مواقع الويب أو الأنظمة الأساسية الأخرى التي تستخدمها أو تقوم بالتسجيل فيها.





النشاط دون الاتصال بالإنترنت:



كيف يستخدم وسطاء البيانات بياناتك؟



يتضمن ذلك عمليات الشراء التي تقوم بها من المتاجر، والاستبيانات التي تملأها، والفعاليات التي تحضرها، وما إلى ذلك.ويمكن لوسطاء البيانات الحصول على هذه البيانات من تجار التجزئة أو المسوقين أو الناشرين أو المصادر الأخرى التي حصلت على موافقتك على مشاركة معلوماتك.ويستخدم وسطاء البيانات أساليب مختلفة لربط البيانات من مصادر مختلفة وإنشاء ملفات تعريف مفصلة للأفراد. وقد يستخدمون معرفات شخصية مثل الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو رقم الضمان الاجتماعي لمطابقة البيانات عبر المصادر.يقوم وسطاء البيانات ببيع أو ترخيص منتجات البيانات الخاصة بهم لأطراف ثلاثة لأغراض مختلفة، مثل:





البحث عن الأشخاص والتحقق من الخلفية:



يوفر وسطاء البيانات لمساعدة الأفراد أو الشركات في العثور على معلومات حول أشخاص آخرين أو التحقق منها. وقد يساعد ذلك أيضًا في البحث عن خلفيات تتعلق بعمليات التوظيف وما إلى ذلك.





التسويق والإعلان:



طرق حماية معلوماتك الشخصية



خدمات حذف البيانات الشخصية



استخدم خصوصية جوجل لحذف معلوماتك الشخصية



استخدم عناوين البريد الإلكتروني البديلة



يوفر وسطاء البيانات، البيانات لمساعدة المسوقين والمعلنين على استهداف العملاء المحتملين بناءً على اهتماماتهم وتفضيلاتهم وسلوكياتهم وتركيبتهم السكانية وما إلى ذلك. وقد يساعدون أيضًا في قياس فعالية الحملات التسويقية وتحسين عرض الإعلانات.تخفيف المخاطر ومنع الاحتيال: يقدم وسطاء البيانات، البيانات لمساعدة الشركات على التحقق من هوية العملاء أو الشركاء وجدارتهم الائتمانية. وقد تساعد أيضًا في اكتشاف ومنع الاحتيال وسرقة الهوية وغسل الأموال وما إلى ذلك.هناك عدد قليل من القوانين التي تحد من البيانات التي يمكنهم جمعها وكيفية استخدامها.هناك أيضًا عدة طرق يمكنك من خلالها التحكم في بياناتك الخاصة أو الوصول إليها. يقدم بعض وسطاء البيانات خيارات إلغاء الاشتراك إذا كنت لا تريد جمع بياناتك أو مشاركتها.لكن غالبًا ما يصعب العثور على هذه الخيارات أو استخدامها وقد لا تكون فعالة في إزالة جميع آثار البيانات من قواعد البيانات الخاصة بها.وهذا يطرح السؤال، هل هناك طريقة لحماية معلوماتك الشخصية أو على الأقل التحكم في مقدار معلوماتك التي يمكن الوصول إليها عبر محركات البحث؟الجواب نعم. لكن ذلك سيجعلك تقوم بجهد كبير ومتواصل في دخول كل موقع وطلب إزالة معلوماتك يدويًا.غير أنه لا يوجد تنظيم يتعلق بسماسرة البيانات؛ وحتى مع حذف بياناتك، فإنهم يمكن أن يعيدوا بيعها مرة أخرى.على الرغم من عدم وجود خدمة تعدك بإزالة جميع بياناتك من الإنترنت، إلا أن الاشتراك في خدمة تباشر عمليات الحذف يعد الطريقة الأكثر فعالية لمراقبة وأتمتة عملية حذف معلوماتك من مئات المواقع بشكل مستمر.يمكنك أيضًا استخدام أداة خصوصية جوجل لحذف معلوماتك الشخصية من محرك البحث. وتقول جوجل إنها تعمل جاهدة لتحسين الأمور منذ أن أطلقت برنامجها "نتائج عنك" في العام الماضي.وتم إطلاق البرنامج بهدف السماح للمستخدمين بطلب حذف المعلومات الشخصية التي تظهر أثناء عمليات البحث على جوجل.يمكن أن تتضمن المعلومات الشخصية رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني أو عنوانًا أو حتى صورًا غير مرغوب فيها. يمكنك طلب إزالة نتائج البحث التي تكشف معلوماتك الشخصية.إحدى الطرق الأخرى لحماية بياناتك الشخصية من نشرها على مواقع "البحث عن الأشخاص" هي استخدام عناوين البريد الإلكتروني البديلة.عنوان البريد الإلكتروني البديل هو عنوان بريد إلكتروني إضافي يمكن استخدامه لتلقي رسائل البريد الإلكتروني في نفس صندوق البريد مثل عنوان البريد الإلكتروني الأساسي.لكنه يعد بمثابة عنوان إعادة التوجيه، حيث يقوم بتوجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الأساسي.بالإضافة إلى إنشاء حسابات بريد إلكتروني مؤقتة لعمليات الاشتراك عبر الإنترنت والظروف الأخرى التي لا تريد فيها الكشف عن عنوان بريدك الإلكتروني الأساسي، فإن عناوين البريد الإلكتروني البديلة مفيدة في التعامل مع الاتصالات الواردة وتنظيمها.وفي بعض الأحيان، يكون من الأفضل اختيار أسماء مستعارة مختلفة للبريد الإلكتروني حتى لا تقلق بشأن تلقي الكثير من رسائل البريد العشوائي أو سرقة بريدك الإلكتروني.