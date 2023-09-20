كيف تحمي حسابك البنكي من السرقة باستخدام شبكة "واي فاي"؟

أ أ

حذر الخبراء في شركة الأمن السيبراني "تريند مايكرو" من أن الأنشطة البسيطة مثل استخدام شبكة "واي فاي" أو استخدام التطبيقات المفضلة يمكن أن يعرضك للخطر. اضافة اعلان

وكشف الخبراء كيف يمكن للمحتالين والمتسللين سرقة البيانات الشخصية، قائلين: "تحدث سرقة الهوية عندما يحصل المجرم على ما يكفي من المعلومات الشخصية للضحية ليتمكن من انتحال شخصيته".

وأشاروا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات "واي" فاي غير الآمنة يمكن أن تؤدي إلى تسرب البيانات الشخصية.





شبكة آمنة



نشر المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي



لذا، فإنه عندما يتعلق الأمر بشبكة "واي فاي"، يجب عليك التأكد من أنك تستخدم دائمًا شبكة آمنة، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن".وحذروا من استخدام شبكات "واي فاي" العامة العشوائية دون التأكد من شرعيتها، حيث يأمل المتسللون أن تستخدمها دون تفكير وأن تستخدم التطبيقات المصرفية أو تكشف معلومات شخصية عبر نشاط هاتفك.وكتب الخبراء: "البيانات المنقولة عبر شبكات واي فاي غير الآمنة، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول والمعلومات الحساسة الأخرى، يمكن أن يلتقطها المتسللون".ونصحوا أيضًا بعدم المبالغة في المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن مشاركة الكثير من المعلومات الشخصية قد يتيح المتسللين السيطرة على حساباتك.وقالت "تريند مايكرو": "لسوء الحظ، يبالغ العديد من الأشخاص في تبادل المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يوفر للمجرمين الفرصة لجمع تفاصيل حول حياة الشخص واهتماماته وعلاقاته، وهو ما يمكن أن يساعد في سرقة الهوية".ونصح الخبراء بالحفاظ على أرقام تواريخ الميلاد، واسم الوالدة، والبيانات الشخصية التي تستحق الحفاظ على خصوصيتها.فضلاً عن تجنب نشر صور لعنوانك ومعلوماتك المصرفية، حتى لايستغلها "الهاكرز" في إجراء عمليات شراء باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بك، أو فتح حسابات أخرى.وأحد أسوأ السيناريوهات هو أن يتظاهر الهاكرز الذي سرق هويتك بأنه أنت إذا تم القبض عليه.