الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تحظى بثقة الآخرين عند الظهور عبر تطبيق زووم؟

تطبيق زووم
تطبيق زووم
أ أ
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أصبح الاعتماد على تطبيق زووم للمحادثات عبر الفيديو، متزايدًا إبان جائحة كورونا، وتطبيق العمل عن بعد. وفي بعض الأحيان قد يكون الظهور مرتبطًا بمواقف مخجلة أو مضحكة.اضافة اعلان
والآن، كشفت دراسة جديدة كيف يمكن لخلفية زووم أن تؤثر على الانطباع الأول الذي تتركه. 

هؤلاء الأكثر جدارة بالثقة

ويقول باحثون من جامعة دورهام إن الأشخاص الذين يجلسون أمام النباتات المنزلية أو خزائن الكتب يعتبرون الأكثر جدارة بالثقة. 
وفي المقابل، فإن الأشخاص الذين يستخدمون خلفيات جديدة مثل الشواطئ أو الحيوانات يعتبرون الأقل كفاءة، وفقًا للدراسة. 
وأظهرت الدراسات السابقة أهمية الانطباعات الأولى، لكن حتى الآن، لم يكن هناك سوى القليل من الأبحاث حول انطباعاتنا الأولى عن مكالمات الفيديو. 
وللتحقق من ذلك، طلب الباحثون من 167 شخصًا بالغًا مشاهدة الصور الثابتة التي يبدو أنها تم التقاطها أثناء مكالمة فيديو. 
وأظهرت كل صورة وجه رجل أو امرأة، إما مبتسمًا أو بتعبير محايد. 
وكانت الخلفية إما غرفة معيشة، أو غرفة معيشة غير واضحة، أو نباتات منزلية، أو خزانة كتب، أو جدار فارغ، أو صورة جديدة لحيوان على جبل جليدي. 
وطُلب من المشاركين تقييم مدى كفاءة وجدارة الثقة في نظرهم إلى كل وجه. 

ماذا أظهرت النتائج؟


وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين يجلسون أمام نبات منزلي أو خزانة الكتب يعتبرون الأكثر جدارة بالثقة والكفاءة. 
في المقابل، تم تصنيف الأشخاص الذين جلسوا أمام مكان للعيش أو أمام صورة جديدة على أنهم الأقل كفاءة أو جديرة بالثقة.
كما تم اعتبار الأشخاص المبتسمين أكثر جدارة بالثقة وكفاءة من الوجوه المحايدة، في حين تم تصنيف النساء أيضًا بدرجة أعلى من الرجال. 
وبناءً على النتائج، تقترح الدراسة من أجل ترك انطباع جيد في مكالمة فيديو، اختيار خلفية بها نباتات منزلية أو خزانة كتب، ورسم ابتسامة على وجهك.  
وقال الباحثون بقيادة الدكتور بادي روس: "يوضح هذا البحث كيف يمكن أن تؤثر خلفيات زووم لدينا على الانطباعات الأولى التي نتركها". 
وأضاف: "إذا كنت تريد أن تبدو جديرًا بالثقة والكفاءة، فهناك بعض الخلفيات التي يجب عليك استخدامها والبعض الآخر يجب عليك تجنبه بالتأكيد".

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