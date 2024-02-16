كيف تتم حماية الشركات في المستقبل؟

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يطور خبراء أنظمة أمان جديدة تعتمد على البيانات البيومترية لتحديد هويات الموظفين في الشركات، بدلا من استخدام كلمات السر وغيرها من الطرق التقليدية.





تطوير أنظمة أمان جديدة من البيانات البيومترية



مسح الوجه وتحليل وتسجيل العبارات المنطوقة



البيانات الحيوية توفر حماية أفضل للمباني



من السهل نسخ كلمة المرور لكن من الصعب نسخ الوجه



التخلص من متاعب نسيان بطاقات الدخول



ويقول الخبراء إنها مجموعة معتمدة من البيانات البيومترية، تحدد جميعها شخصية الموظف، وفقا لـ صحيفة "وول ستريت جورنال".وقد يقضي الموظف الجديد مستقبلا بضع دقائق لتقديم المعلومات البيومترية، بدلا من التقاط صورة وإعداد كلمات المرور.وتشمل هذه العملية مسح الوجه وتحليل مشيته وتسجيل عباراته المنطوقة مما يجعل جسم الموظف، بهذه الطريقة، هو مفتاح الأمان.ويتصور محمد لازوني، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة “أويير”، التي تعمل على تطوير أنظمة أمنية للتحقق من هويات الأشخاص، أنه بمجرد وصولك إلى موقف السيارات، يرسل الهاتف الذي أعطته لك الشركة بيانات موقعك الجغرافي.ويضيف، وبمجرد دخولك من الباب الأمامي، يمكن أن تفتح تقنية التعرف على الوجه الباب وجهاز الكمبيوتر الخاص بك”.ويقول خبراء الأمن إن البيانات الحيوية توفر حماية أفضل للمباني والبيانات مقارنة بالبطاقات وكلمات المرور.ويقول رون داغورو، الرئيس التنفيذي لشركة authID إنه من السهل نسخ كلمة مرور الموظف، “ولكن من الصعب حقا نسخ وجه الموظف الذي يتحرك بالفعل”.ويقول: “لدينا سجل لوجهك، لذلك نعرض بالضبط من يدخل ويخرج من المبنى، وهو أمر لا يمكنك فعله بكلمة مرور”.ويمكن لهذه التكنولوجيا التخلص من متاعب نسيان بطاقات الدخول، وإعادة تغيير كلمات المرور، وتزيد من قدرة الشركات على التصدي للهجمات الإلكترونية.