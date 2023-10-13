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صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تتصرف مع مشكلة "آيفون" التي تحدث في منتصف الليل؟

آيفون 15 - 3
هواتف آيفون
أ أ
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واجه الكثير من مستخدمي هواتف "آيفون" مؤخرًا مشكلة مزعجة مع أجهزتهم، تتمثل في حدوث إغلاق غير متوقع خلال الليل.
ويقول المستخدمون، إنه يتم مطالبتهم بإدخال أرقام التعريف الشخصية (PIN) الخاصة بهم في الصباح، مما يشير إلى أن عملية إعادة التشغيل قد حدثت من تلقاء نفسها. اضافة اعلان

متى ظهرت المشكلة؟

تم الإبلاغ عن المشكلة لأول مرة بواسطة الموقع الإخباري (9to5Mac)، بعد أن لاحظ أحد المراسلين أن "فيس آي دي" لا يعمل دون إدخال رمز المرور أولاً. 
في الوقت نفسه، شكا آخرون من وجود فجوة لعدة ساعات في الرسم البياني لحالة بطارية نظام التشغيل "آي أو إس" الخاص بأجهزة "آيفون" الخاصة بهم. 
وشكا العديد من مستخدمي منصة "ريديت" من وجود عمليات إغلاق مماثلة. 

كيف تتأكد من إغلاقه؟

وهناك طريقة سهلة للتحقق مما إذا كان جهاز "آيفون" قد تم إيقاف تشغيله أثناء الليل أم لا من خلال فتح تطبيق الإعدادات والانتقال إلى البطارية.
إذ يمكن رؤية الرسم البياني لحالة بطارية "آي آو إس"، والذي يوضح حالة البطارية خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
وإذا كانت هناك فجوة، فإن هذا يشير إلى أن جهاز آيفون قد تم إيقافه، فيما يبدو أن المشكلة تؤثر على مجموعة من الطرازات، وليس فقط هواتف آيفون 15 الجديدة. 
وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن هذا يشير إلى أنها قد تكون مشكلة في برنامج آي أو إس 17، وليس في الأجهزة الجديدة. ولم تعلق شركة آبل على المشكلة بعد. 

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