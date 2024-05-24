كنز سماوي... 5 صور مُبهرة للفضاء التقطها تلسكوب إقليدس (فيديو)

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كشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن خمس صور فريدة من نوعها التقطها التلسكوب إقليدس.





5 صور مُبهرة للفضاء



الصور تضم مساحات كبيرة من السماء



وتقول وكالة الفضاء الأوروبية إن الصور الخمس "غير مسبوقة" وهي "كنز دفين" وقد جاءت بعد مرور أقل من عام على إطلاق التلسكوب.ولإنشاء هذه الصور، راقب العلماء 17 جسمًا فلكيًا، بدءًا من سحب الغاز والغبار القريبة، وصولًا مجموعات المجرات البعيدة.وتُظهر إحدى الصور منطقة تشكل النجوم ميسييه 78، والمعروفة أيضًا بسديم أوميجا في كوكبة "أوريون"، المغطاة بالغبار بين النجوم.ووفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، فإن الصور التي التقطها إقليدس أكثر وضوحًا بأربع مرات على الأقل من تلك التي يمكننا التقاطها من التلسكوبات الأرضية، لأن الصور تضم مساحات كبيرة من السماء وتنظر بعيدًا عبر الكون. وسوف يقوم إقليدس بمسح ثلث السماء، على مدى ست سنوات.وسوف يستكشف التلسكوب الذي سُمي على اسم عالم الرياضيات الإغريقي، مليارات المجرات.ويستخدم تلسكوب إقليدس، الذي يبلغ ارتفاعه 4.7 مترًا وعرضه 3.5 مترًا، أداتين علميتين قادرتين على مراقبة الكون في كل من الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة لرسم خريطة للسماء.