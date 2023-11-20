كشف لغز الصاروخ الذي اصطدم بالقمر

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توصل فريق من مهندسي الطيران والميكانيكا من جامعة أريزونا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ومشروع بلوتو ومعهد علوم الكواكب إلى أدلة تظهر أن الجسم الذي اصطدم بسطح القمر في 4 مارس 2022 كان صاروخًا صينيًا معززًا به جسم غير معروف متصل بجانبه. اضافة اعلان

واصطدمت بقايا صاروخ كان يطفو في الفضاء بالقمر في الرابع من مارس 2022، لكنّ الحدث لم يُرصَد بشكل مباشر وقتذاك.

وأثار تحديد هوية الصاروخ المعني جدلاً، في ظل عدم تولي أي جهة رسميًا مسؤولية تحديد مخلفات الفضاء التي تطفو في أعماق الكون وتتبعها.





تتبع الصاروخ الغامض



صاروخ صيني



حفرة مزدوجة



وتتبع علماء الفلك الصاروخ الغامض لأسابيع قبل أن يرتطم بسطح القمر، مخلفا حفرة مزدوجة غريبة يبلغ عرضها نحو 30 مترًا.وتم رصده لأول مرة في مارس 2015، وكان يقوم بالتحليق بمفرده حول الأرض والقمر لسنوات، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".وأشارت التكهنات المبكرة حول أصول الجسم الذي أطلق عليه اسم "WE0913A" إلى أنه من الممكن أن يكون المرحلة العليا من صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، والذي أطلق قمرا صناعيا إلى المدار في 15 فبراير.وسرعان ما دحض تتبع عمليات الإطلاق هذه النظرية، ورجح العلماء بدلاً من ذلك أن الجسم كان صاروخًا صينيًا.وأعلنّ في النهاية أنّه بقايا من الصاروخ "لونج مارش" الصيني الذي اُطلق عام 2014 في مهمة تحمل اسم "تشانجي 5-تي 1" في إطاربرنامج صيني لاستكشاف القمر.وكتب الفريق في ورقتهم البحثية الجديدة المنشورة في مجلة "ذا بلانيتري ساينس جورنال": "في أواخر عام 2021، تم اكتشاف أن الجسم WE0913A سيصطدم بالقمر في مارس 2022 بعد عدة رحلات جوية قريبة من الأرض والقمر خلال الأشهر التالية. الهوية الحقيقية لهذا الجسم كانت مطروحة للنقاش، مع احتمالين: إما"فالكون 9 ر/ب"، من مهمة ديسكفر، أو مارش 3 سي ر/ب" من مهمة تشانجي 5-تي 1".وقام الفريق، بقيادة طالب الدكتوراه تانر كامبل في جامعة أريزونا، بتحليل المسار وانبعاثات الضوء باستخدام التلسكوبات الأرضية ما استبعد "فالكون 9"، وأكد أنه بقايا مركبة صينية منتشرة الآن على سطح القمر.ومع ذلك، أنكرت الصين في عام 2022 الأمر، قائلة إن طبقة الصاروخ "دخلت بطريقة لا تحمل مخاطر في الغلاف الجوي للأرض واحترقت بالكامل".ولم يقف الغموض بشأن هذا الجسم عند هذا الحد، حيث خلف الاصطدام حفرة مزدوجة نادرة لا تتناسب مع المواصفات المنشورة للصاروخ.وتكون معظم الفوهات الاصطدامية مستديرة إذا سقط الجسم بشكل مستقيم، أو مستطيلة إذا اصطدم بزاوية.وأوضح كامبل: "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها حفرة مزدوجة. نحن نعلم أنه في حالة "تشانجي 5-تي 1"، كان تأثيره مباشرًا تقريبًا، وللحصول على هاتين الحفرتين بنفس الحجم تقريبا، تحتاج إلى كتلتين متساويتين تقريبا وبعيدتين عن بعضهما".وقال الفريق إن حفرة الارتطام الغريبة تشير إلى أن الصاروخ كان في الواقع على شكل ثقالات الحديد (dumbbell)، مع وجود ثقل موازن مقابل محركات الصاروخ، لكنهم لا يعرفون ما هو.وختم كامبل: "من الواضح أنه ليس لدينا أي فكرة عما قد يكون عليه الأمر، ربما بعض هياكل الدعم الإضافي، أو أدوات إضافية أو أي شيء آخر. وربما لن نعرف أبدا".