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كاميرا 200 ميجابكسل.. تعرف على سعر هاتف هونور 90 في المملكة

هونور 90
هونور 90
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أعاد الهاتف الذكي هونور 90 (HONOR 90)، تعريف التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهواتف الذكية؛ إذ يقدم تجربة غيرت قواعد اللعبة لعشاق التصوير الفوتوغرافي ومبدعي المحتوى على حدٍ سواء.اضافة اعلان

قدرات استثنائية للكاميرا

يتميز هاتف هونور 90 بكاميرا رائدة بدقة 200 ميجابكسل تلتقط كافة التفاصيل بوضوح فائق ودقة مذهلة.
سواء كنت تلتقط مناظر طبيعية أو صور شخصية أو لقطات مقربة، فإن هاتف هونور 90 يقدم جودة صورة استثنائية تفوق التصوير الفوتوغرافي التقليدي للهواتف الذكية.

أطلق العنان لإبداعك

يوفر هاتف هونور 90 ميزات عديدة ومتطورة للكاميرا، بما في ذلك عناصر التحكم اليدوية والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي وأدوات التحرير الاحترافية.
تعرف على إمكاناتك الإبداعية بسلاسة والتقط صورًا مذهلة تعكس وجهة نظرك الفريدة بمنتهى السهولة.

تقنيات مبتكرة

مدعومًا بأحدث التقنيات، يأتي هاتف هونور 90 مع مستشعرات صور متطورة، وتثبيت الصورة المتقدم، وقدرات محسنة في الإضاءة المنخفضة.
لا تفوت أي لحظة بغض النظر عن ظروف الإضاءة المحيطة، وانتقل إلى مستوى جديد كلياً من التصوير الفوتوغرافي.

الهدية المثالية لعشاق التصوير

بفضل كاميرته الاستثنائية وتصميمه الأنيق وأدائه القوي، يعد هاتف هونور 90 الهدية المثالية لعشاق التصوير الفوتوغرافي والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وأي شخص يقدر فن رواية القصص المرئية.

السعر والتوفر

يتوفر هونور 90 بأربعة ألوان رائعة الفضي الماسي والأخضر الزمردي والأسود منتصف الليل، وكلها مستوحاة من جمال الطبيعة ومصممة للمستخدمين محبي الأناقة.
هاتف HONOR 90 5G متوفر الآن للطلب المسبق بسعر يبدأ من 1699 ريال للنسخة سعة.(8GB+256GB) . وبسعر 2099 سعة.(12GB+512GB) .

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