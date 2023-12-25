قياس جودة الهواء باستخدام الهاتف الذكي

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تعمل شركة ناشئة على تطوير حزمة وحدات استشعار للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، لقياس درجة جودة الهواء ومستويات الدخان وغير ذلك..

وقالت إن ذلك يعطي المستخدمين فكرة أفضل عن مدى سلامة البيئة المحيطة بهم. اضافة اعلان

وأعلنت شركة "موبايل فيزكس" الناشئة عن تقنيتها الجديدة لمراقبة الهواء التي أطلقت عليها "ملاحظة الفضاء" ومدعومة بمجموعة الرقائق سناب دراجون 8 الجيل الثالث التي طرحتها شركة كوالكوم لأشباه الموصلات في وقت سابق من العام الجاري.





تقنية موبايل فيزكس



اختبار التقنية الجديدة



ويمكن لشركات صناعة الهواتف استخدام تقنية موبايل فيزكس، وبالتالي يمكن الاستفادة منها من خلال تطبيق يتم تنزيله بشكل مسبق على الهواتف، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).وفي حين يستخدم الكثيرون من الناس وحدات الاستشعار في الساعة الذكية آبل ووتش لقياس المعدلات الصحية، مثل معدل الأوكسجين في الهواء، فإن موبايل فيزكس تستخدم وحدات استشعار الهاتف الذكي والكاميرات لتحديد مواصفات الهواء.ويشمل ذلك درجة النقاء ومستويات الدخان ومعدل التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ودرجة الحرارة وغير ذلك حتى إذا كان الهاتف موجوداً داخل جيب المستخدم.وعلى الرغم من أنه لم يتم تزويد أي هواتف ذكية بالتقنية الجديدة، فإن الشركة اختبرتها على هاتف جوجل بيكسل 8 وشاومي 11 ألترا، حيث تحتوي هذه الهواتف على وحدات استشعار أساسي لاستخدام تقنية مسح الهواء.