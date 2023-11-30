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قلق علمي.. صواريخ "سبيس إكس" تحدث "ثقوبا حمراء" في السماء

الشفق القطبي - صواريخ سبيس إكس
الظاهرة الناجمة عن إطلاق الصواريخ
أ أ
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في ظاهرة أثارت انتباه علماء الفلك، رصدوا وجود علاقة بين صواريخ "سبيس إكس" ونوع جديد من "الشفق القطبي". 
وتتسبب المعززات أو المراحل الأولى من عملية الإطلاق في إحداث ثقوب مؤقتة في الغلاف الأيوني عند عودتها إلى الأرض بعد الانفصال عن سفن الفضاء.اضافة اعلان

تكوينات تشبه الشفق القطبي 

وقال العلماء في مرصد ماكدونالد في تكساس، إن الثقوب المؤقتة في الغلاف الجوي العلوي للأرض، التي أحدثتها صواريخ "سبيس إكس"، تخلق تكوينات تشبه الشفق القطبي الأحمر الساطع في السماء، وقد تكون علامات على مشاكل غير معروفة.
وهذه الظاهرة قد تم تسجيلها في السابق فقط أثناء إطلاق بعض الصواريخ، لكنها الآن ناجمة أيضًا عن عودة معززات "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
وعلى عكس الخطوط الموجودة في السماء من عمليات الإطلاق سابقًا، فإن "الشفق القطبي الخاص بـ"سبيس إكس"، "أحمر، وكروي تقريبًا، ويمكن رؤيته بالعين المجردة لمدة تصل إلى 10 دقائق في المرة الواحدة"، وفقا لموقع Spaceweather.com.

كرات حمراء ناجمة عن احتراق محركات صواريخ "سبيس إكس"


لكن وكما قال العلماء، فإنه ليس شفقا قطبيًا بالشكل المعروف، إلا أنه عبارة عن كرات حمراء ساطعة ناجمة عن احتراق محركات صواريخ "سبيس إكس" في الغلاف الأيوني، بحسب موقع "روسيا اليوم".
وقال ستيفن هامل من مرصد ماكدونالد في تكساس: "إننا نشهد ما بين 2 إلى 5 منها كل شهر".
وأوضح الفيزيائي جيف بومجاردنر: "لاحظنا لأول مرة هذه الاحتراقات الناتجة عن مدار سبيس إكس فوق مرصد ماكدونالد في فبراير 2023".
وأثناء نزول الصاروخ، قال العلماء إنه يحرق ما يقارب 180 كج من غازات العادم، معظمها من الماء وثاني أكسيد الكربون، بالقرب من حافة الغلاف الأيوني حيث يمكن أن يحدث ثقب كبير.

تزايد التوهجات الحمراء في المستقبل

 ويشعر العلماء بالقلق من أنه مع تخطيط شركة "سبيس إكس" لمزيد من عمليات الإطلاق في المستقبل، فإن تكرار هذه التوهجات الحمراء في السماء قد يزيد، ما قد يتداخل على الأرجح مع الملاحظات الفلكية.
وقال الدكتور هاميل: "ما يزال تأثيرها على العلوم الفلكية قيد التقييم".

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