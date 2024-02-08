قصة اختراع "بيتكوين".. صاحب "الكتاب الأبيض" يرد على اتهامه بالتزوير

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تعرض عالم كمبيوتر أسترالي المولد، يدعي أنه مخترع عملة البيتكوين الغامض المعروف باسم "ساتوشي ناكاموتو"، للاستجواب من قبل محامي يمثل مجموعة من شركات العملات المشفرة التي اتهمته بتزوير ادعائه بهذا الخصوص.

وأصر كريج رايت في إحدى محاكم لندن على أنه مؤلف تقرير عام 2008 - الذي يعتبر النص التأسيسي لعملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى - والذي نُشر تحت اسم مستعار ناكاموتو، في ظل الضغط عليه من قبل محامي تحالف براءات الاختراع المفتوحة للعملات المشفرة.





الكتاب الأبيض



الأدلة على تورط رايت في التزوير



دعوى تحالف COPA ضد رايت



لكن المجموعة - وهي عبارة عن اتحاد غير ربحي يضم شركات العملات المشفرة وشركات التكنولوجيا، ومن بين أعضائها شركة بلوك للمدفوعات التابعة لمؤسس شركة تويتر" دورسي - تقول إن رايت لم يقدم أي دليل حقيقي على أنه قام بتأليف الكتاب الأبيض، واتهمته بتزوير المستندات بشكل متكرر لدعم ادعائه.وأثناء وجود رايت على المنصة، سأل المحامي جوناثان هوج، رايت: "هل سبق لك أن قمت بتزوير وثيقة لدعم ادعائك بأنك ساتوشي ناكاموتو؟"وأجاب رايت: "لا".وتابع هوج: "هل سبق لك أن قدمت عن عمد وثيقة مزورة أو مزورة لدعم ادعائك بأنك ساتوشي ناكاموتو؟"أجاب رايت: "لم أفعل".وقدم هوج ما اعتبره أدلة على تورط رايت في التزوير، بما فيها ورقة أكاديمية تحتوي على ملاحظات مكتوبة بخط اليد، والتي ادعى رايت أنها دفعته إلى اتخاذ قراره باستخدام اسم ساتوشي ناكاموتو.ورد رايت قائلاً: "إذا قمت بتزوير تلك الوثيقة، فسيكون الأمر مثاليًا"، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".وتعد جلسة الاستماع التي تستمر خمسة أسابيع، والتي بدأت يوم الاثنين، تتويجًا لسنوات من التكهنات حول الهوية الحقيقية لساتوشي.ورفع رايت دعاوى قضائية ضد العشرات من مطوري العملات المشفرة على مدار السنوات الماضية، زاعمًا أنهم رفضوا مساعدته في استرداد ما قيمته مليارات الدولارات من عملة البيتكوين التي يدعي أنها ملكه بشكل شرعي.وقدم تحالف COPA، شكواه ضد رايت من أجل منعه من الاستمرار في مقاضاة مطوري البيتكوين والحفاظ على طبيعة المصدر المفتوح للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم.ويطلب التحالف من المحكمة العليا في لندن الحكم بأن رايت ليس ساتوشي، ويقول إنه قام بشكل متكرر بتزوير المستندات لإثبات ادعائه قبل تغيير قصته عندما تم اكتشاف الافتراءات المزعومة.لكن رايت ينفي الاعتماد على سجلات مزورة، وألقى باللوم على آخرين، بما فيهم المحامين والشركاء السابقين، في أي وثائق غير صحيحة.وأصر على أنه يمتلك 1.1 مليون عملة بيتكوين، مما يجعل صافي ثروته حوالي 47.4 مليار دولار.وفي عام 2022، منحت محكمة اتحادية في فلوريدا، مبلغ 143 مليون دولار لملكية الشريك التجاري السابق لرايت، الراحل ديفيد كليمان، بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن رايت حصل على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبيتكوين مثل كود المصدر الذي ينتمي إلى الشراكة.وادعى رايت منذ فترة طويلة أن كليمان كان له صلة باختراع البيتكوين. وقد توفي الأخير في أبريل 2013.ورفعت ملكية كليمان دعوى قضائية ضد رايت دون جدوى في محاولة للفوز بحقوق ما بين 550.000 و1.1 مليون بيتكوين والتي تدعي أنها تعرضت للاحتيال.سعت الشركة للحصول على بيتكوين بقيمة مليارات الدولارات، لكن هيئة المحلفين منحت تعويضًا بقيمة 100 مليون دولار.