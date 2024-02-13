قريبًا.. "إستراتيجية المدن الذكية" ستكون على الهواتف الخلوية للسكان

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كشف الرئيس التنفيذي لمدينة مسك، ديفيد هنري، أن "إستراتيجية المدن الذكية" ستكون على الهواتف الخلوية للسكان في أقرب وقت.





إستراتيجية المدن الذكية ستكون على الهواتف قريبًا



وخلال كلمته ضمن فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية، أوضح أن المملكة تتجه نحو تحقيق مبادرة الرياض الخضراء بزراعة آلاف الأشجار وتحسين البيئة والمشهد الحضاري.وفي وقت سابق، أشار "هنري" إلى أن مبادرة مؤسسة مسك الخيرية بدأت في 2018، لدعم الشباب الوطني والعالمي، في ظل مجتمع ثقافي صحي مبتكر، متطلعًا لاكتمال بنائها نهاية عام 2025.وأكد أن المؤسسة تركز على تأسيس مدارس مسك على طراز عالمي؛ لأن التعليم هو العمود الفقري لأي دولة في العالم، معتبرًا أن الثورة القادمة هي الثورة المعرفية في هذه المدن الذكية المعرفية.





استدامة المدن المجتمعية الذهبية



وتطرق إلى استدامة المدن المجتمعية الذهبية، ومدينة الملك عبدالله المالية، واستخدامهم الطاقة الشمسية واعتمادهم على زراعة الأشجار، إضافة إلى ارتباط هذه المدن بالرياض من خلال مشروع المترو، ووسائل النقل العامة.ونوَّه الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان، بأن موظفي وموظفات المؤسسة بالمدينة، سوف يعيشون مستقبلًا بشكل مستقر، وينعمون بكافة الخدمات التي يحتاجون إليها في ظل تطور تكنولوجي وتقنيات متطورة في المدينة.