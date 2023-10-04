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صحيفة تواصل الالكترونية

قبل الإعلان عنه رسميًا.. تسريبات تكشف عن مزايا هاتف جوجل الجديد (فيديو)

هاتف جوجل
هاتف جوجل الجديد
أ أ
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نشرت قنوات تقنية على "يوتيوب" مقاطع فيديو تظهر هاتف بيكسل 8، الذي من المقرر أن تعلن عنه جوجل رسميًا الأسبوع الجاري.
ويظهر في المقطع الذي نشرته قناة "PBKreview" الهاتف باللون الرمادي، وعلى واجهته الخلفية توضع عدسات الكاميرا في إطار بارز أنيق التصميم.اضافة اعلان
ووضعت جوجل – كما يظهر الفيديو - في علبة الهاتف كابل USB C، ومحولاً صغيرًا من USB C إلى USB A، لمساعدة المستخدمين على ربط الهاتف بأنواع متعددة من الأجهزة، وتسهيل عملية نقل البيانات.
ووفقًا لأجدث التسريبات، فإن الجهاز الجديد الذي سيحمل اسم "Hazel" سيحصل على ذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت، كما جهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.2 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 424 شمعة/م تقريبًا.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميجابيكسل.

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