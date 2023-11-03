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في أعقاب الهلع بفرنسا ودول أوروبية.. ابتكار جهاز للقضاء على بق الفراش

بق الفراش
بق الفراش
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ابتكر باحثان في السويد، جهازًا لمكافحة بقالفراش الذي بات يشكل قلقًا في فرنسا وبعض دول أوروبا، يعمل على جذب الحشرة الماصة للدماء ومن ثم يؤدي إلى موتها.اضافة اعلان
وينجذب بق الفراش، الذي يصعب قتله، إلى ثاني أكسيد الكربون، الذي يخرج أثناء الزفير، ولهذا السبب فإنه يهاجم البشر أثناء نومهم للعيش على دمهم. 

طريقة عمل الجهاز

واستغلت أجهزة المكافحة محلية الصنع، باستخدام السكر والخميرة، هذا الأمر منذ عقود، لكن الجهاز الجديد، الذي ابتكرها اثنان من طلاب الماجستير في معهد KTH الملكي للتكنولوجيا بالسويد، فائدته أكبر بكثير من تلك الأجهزة.
ويصدر الجهاز "إيفيجينيا"، بحجم خزان الأكسجين ثاني أكسيد الكربون نفسه، حيث يعمل على استدراج بق الفراش حتى الموت، مما يؤدي إلى محاصرته بالداخل.  
وعلى الرغم من أنه لا يزال مجرد نموذج أولي، إلا أن المخترعين متفائلان بجدواه في التخلص من بق الفراش، ويتم الآن اختباره في مختبر موبوء ببق الفراش، في محاكاة لغرفة نوم حقيقية لمعرفة مدى نجاحه.
وقال سيمون ليلجا، أحد المخترعين، إنهما متفائلان بأن جاذبية الآلة قوية بما يكفي لمنع بق الفراش من الدخول إلى الغرف المجاورة أثناء أي معالجة بالمبيدات الحشرية. 
بل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقصير أوقات المكافحة، حيث تعترف شركات مكافحة الآفات بأن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ستة أسابيع للقضاء على بق الفراش.

الحصول على براءة الاختراع

وقالت المخترعة الأخرى، ماجا أستراند، التي أسست شركة "سيمول إير" مع زميلها بينما ينتظران الموافقة على براءة اختراع لأداتهما، التي تحتوي على كاميرا مدمجة: "ليس عليك أن تكون طعمًا بعد الآن".
واستلهمت فكرة تطوير الجهاز من خلال معركتها "المؤلمة" مع بق الفراش، التي استمرت لمدة ثمانية أسابيع.  
وأضاف ليلجا: "هدفنا النهائي هو تعزيز جاذبية الآلة إلى مستوى تتجاوز فيه جاذبية الإنسان".
وانتشر بق الفراش بشكل أثار مخاوف على نطاق واسع في الأماكن العامة والخاصة بفرنسا، ودول أوروبية أخرى، مما دفع السلطات الصحية إلى إعلان حالة التأهب في مواجهته.

سبب انتشار بق الفراش

ووفقًا للخبراء، فإن انتشار بق الفراش قد يكون بسبب تزايد رحلات السفر بعد عمليات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا.
واختفى بق الفراش إلى حد كبير من الحياة اليومية في البلدان المتقدمة بحلول الخمسينيات من القرن الماضي، لكنه عاد مرة أخرى في الثلاثين عامًا الماضية.
وتشمل الأسباب تزايد المقاومة للمبيدات الحشرية، وزيادة السفر العام، وزيادة الميل إلى السلع المستعملة.


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