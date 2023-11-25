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فيفو تطلق هاتف Y12 من الفئة الاقتصادية

فيفو
هاتف فيفو
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أطلقت شركة فيفو الصينية رسميًا هاتفها الذكي الجديد Y12، وهو هاتف ذكي منخفض السعر من الفئة الاقتصادية، إلا أنه يأتي بمواصفات مقبولة لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية.اضافة اعلان
ويحمل الهاتف شاشة قياسها 6.5 إنشات من نوع IPS LCD، وتبلغ دقة الشاشة 720 × 1612 بكسل، مع نتوء علوي للكاميرا الأمامية، ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتيك هيليو G85 الثماني النواة مع ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت من نوع LPDDR4x، أما سعة التخزين الداخلية فتبلغ 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، علمًا بأنها قابلة للزيادة عبر منفذ microSD بإضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

نظام تصوير فيفو


وعلى مستوى نظام التصوير، يحمل هاتف فيفو Y12 كاميرا خلفية ثنائية؛ واحدة أساسية بدقة 13 ميجابكسل والأخرى من أجل تأثير العمق بدقة 2 ميجابكسل، في حين أن الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.
ومن أجل تأمين الهاتف، يحمل الهاتف مستشعر بصمات جانبي مدمج في زر تشغيل الشاشة، كما يدعم خاصية فتح القفل عن طريق الوجه، إلا أنها أقل دقة وأضعف من الناحية الأمنية.
ويضم هاتف فيفو Y12 بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير مع شاحن بقوة 15 واطًا، كما يحتفظ الهاتف بمنفذ سماعة الرأس الخارجية السلكية، ويعمل بنظام Origin OS 3 المبني على نظام أندرويد 13، وهو داعم لشبكات الجيل الرابع 4G.

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