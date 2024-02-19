فيسبوك يكشف عن حيلة جديدة لخفض تكلفة منشورات آبل

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كشفت شركة ميتا عن طريقة سهلة لتجنب التكاليف الإضافية، التي تود شركة آبل فرضها على مستخدمي آيفون، في وقت لاحق من هذا الشهر.



حيلة ذكية من شركة ميتا



تجنب التكاليف الإضافية



وأوضحت شركة ميتا، المالكة لمنصات واتساب وفيسبوك وإنستغرام وغيرها، إن الشركة "مطالبة إما بالامتثال لإرشادات آبل، أو إزالة المنشورات المعززة، الحاصلة على "بوستينغ" من تطبيقاتنا.وتابعت شركة ميتا، في بيانها: "نحن لا نريد إزالة المقدرة على تعزيز المنشورات"، ويعتبر الـ"بوستينغ" نوعاً من الإعلانات المدفوعة التي تظهر منشورات حساب فيسبوك أو إنستغرام لجمهور أوسع.وتعتبر ميتا المنشورات المعزز أداة يستخدمها العديد من "الشركات الصغيرة"، إضافة إلى المشاهير والعلامات التجارية والأفراد، الذين يبحثون عن المزيد من الشهرة والانتشار لمحتواهم.وتابع البيان: "عندما تضيف ميتا رسوم آبل البالغة 30% إلى خدمة الـ بوستينغ سوف يكون أمام المستخدمين حيلة لتجنب هذه التكاليف الإضافية ببساطة عن طريق استخدام الـ"بوستنيغ"، عبر متصفح الإنترنت، مثل "سفاري" أو "كروم"، ما يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى أن يكونوا على جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر، بل يحتاجون فقط إلى مغادرة التطبيق على أجهزة آيفون أو آيباد نفسها، واستخدام برامج لتصفح المواقع الإلكترونية العادية.وبينما كان دفع الرسوم يتم بعد انتهاء عملية الـ"بوستينغ"، سوف تتغير هذه القاعدة مع نهاية الشهر الجاري، بحيث سيتم فرض الرسوم مع بدء حملة الـ"بوستينغ".