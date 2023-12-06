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صحيفة تواصل الالكترونية

"فضيحة البطاريات".. إلزام "آبل" بدفع تعويضات لمستخدمي هواتف "آيفون"

المكالمات المزعجة على هواتف آيفون
هاتف آيفون
أ أ
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ألزمت محكمة في كوريا الجنوبية، عملاق التكنولوجيا الأمريكية "آبل" بدفع تعويضات لصالح مستخدمي هواتف آيفون7 القديمة، وذلك على خلفية تعمدها إبطاء عمل الهواتف الأقدم.اضافة اعلان
وأمرت محكمة الاستئناف في سيول، "آبل" بدفع تعويض قدره 70 ألف وون (31ر53 دولارًا) لكل مستخدم من مستخدمي "آيفون7"، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء

آبل وفضيحة البطاريات

وقالت في حيثيات حكمها، إن "شركة أبل مسؤولة عن تعويض المستهلكين لأنهم عانوا من أضرار نفسية بسبب انتهاك حقهم في الاختيار".
وجاء القرار بعد أن قضت محكمة درجة أدنى في فبراير الماضي برفض دعاوى أكثر من 62 ألف من مستخدمي "آيفون" في البلاد تطلب تقديم 200 ألف وون لكل منهم كتعويض من شركة "أبل".
ويقول المدعون، إن "الشركة أبطأت عمدًا أداء برامج الموديلات الأقدم بعد تحديثات البرامج لإجبار المستخدمين على شراء موديلات جديدة".
وبعد الحكم انخفض عدد المدعين أمام محكمة الاستئناف من 62 ألف مدع إلى 7 مدعين فقط. 

برامج آيفون

وقالت المحكمة، إنه "حتى لو كان المقصود من تحديث البرنامج منع الجهاز من تشغيل الإيقاف فإنه أدى إلى الحد من أداء وحدة المعالجة المركزية وغيرها، وكان من واجب شركة أبل تقديم تفسير كاف لمساعدة المشترين في اختيار تثبيت التحديث أم لا، لكنها انتهكت الالتزام".
وفي غضون ذلك، رفضت المحكمة مزاعم المدعين، بأن تحديث برنامج "آبل" كان بمثابة توزيع برامج ضارة أو إتلاف أجهزة آيفون الخاصة بهم.

بطاريات آيفون

وتعود القضية المستمرة منذ فترة طويلة والتي يطلق عليها اسم "فضيحة البطاريات" إلى أواخر عام 2017، عندما ظهرت مزاعم بأن شركة "آبل" أعاقت عمدا أداء نماذج مختارة من هواتف "آيفون" للحفاظ على عمر بطارية الأجهزة.
ونفت "أبل" في البداية تعمد إبطاء بطاريات آيفون. لكنها أعلنت في وقت لاحق أنها فعلت ذلك للحفاظ على عمر البطارية، وقالت إن هذا الإجراء لايهدف إلى حث المستخدمين على شراء أجهزة جديدة.
وقال القاضي، إن "آبل" كانت ملزمة بإخطار أصحاب هذه الهواتف بوضوح بأن تحديث التطبيقات سيؤدي إلى تراجع أداء الهاتف، وأنهم يستطيعون اختيار التحديث من عدمه.

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