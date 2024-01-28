عودة خدمات مايكروسوفت تيمز للعمل بعد تعطله لدى آلاف المستخدمين

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عادت خدمات تطبيق مايكروسوفت تيمز بصورة طبيعية، بعد تعطله لدى
الآلاف من المستخدمين.
عودة خدمات تطبيق مايكروسوفت تيمز بعد تعطله وقالت مايكروسوفت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس “بعد تواصل جهود
الرصد وتخفيف المشكلة، تأكدنا من عودة خدمات مايكروسوفت تيمز إلى العمل بصورة
مثالية”.
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14 ألف بلاغ عن عطل خدمة مايكروسوفت تيمزوأبلغ العديد من المستخدمين عن تعطل خدمات تطبيق التراسل، الجمعة، وبلغت
الشكاوى ذروتها عند أكثر من 14 ألف بلاغ، وفق موقع داون ديتيكتور، ويبدو أن جميع
الأعطال قد تم إصلاحها أمس السبت.
مايكروسوفت تعترف بوجود مشكلة في الشبكةوقالت الشركة في وقت سابق إنها رصدت مشكلة في الشبكة تؤثر على بعض خدمات
تيمز وتحاول حلها.
يكثر استخدام تيمز في مهام العمل مثل جدولة اجتماعات عبر الإنترنت والدردشة ومشاركة الملفات، وهو جزء من مجموعة تطبيقات مايكروسوفت 365 الشهيرة.