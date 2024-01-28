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صحيفة تواصل الالكترونية

عودة خدمات مايكروسوفت تيمز للعمل بعد تعطله لدى آلاف المستخدمين

مايكروسوفت تيمز
تطبيق مايكروسوفت تيمز
أ أ
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عادت خدمات تطبيق مايكروسوفت تيمز بصورة طبيعية، بعد تعطله لدى الآلاف من المستخدمين.

عودة خدمات تطبيق مايكروسوفت تيمز بعد تعطله اضافة اعلان

وقالت مايكروسوفت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس “بعد تواصل جهود الرصد وتخفيف المشكلة، تأكدنا من عودة خدمات مايكروسوفت تيمز إلى العمل بصورة مثالية”.

14 ألف بلاغ عن عطل خدمة مايكروسوفت تيمز

وأبلغ العديد من المستخدمين عن تعطل خدمات تطبيق التراسل، الجمعة، وبلغت الشكاوى ذروتها عند أكثر من 14 ألف بلاغ، وفق موقع داون ديتيكتور، ويبدو أن جميع الأعطال قد تم إصلاحها أمس السبت.

مايكروسوفت تعترف بوجود مشكلة في الشبكة

وقالت الشركة في وقت سابق إنها رصدت مشكلة في الشبكة تؤثر على بعض خدمات تيمز وتحاول حلها.
يكثر استخدام تيمز في مهام العمل مثل جدولة اجتماعات عبر الإنترنت والدردشة ومشاركة الملفات، وهو جزء من مجموعة تطبيقات مايكروسوفت 365 الشهيرة.

داون ديتيكتور يرصد الأعطال بناء على بلاغات المستخدمين

ويبلغ موقع داون ديتيكتور بوجود أعطال من خلال جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر منها البلاغات المقدمة من المستخدمين على منصته.

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