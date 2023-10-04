على خطى "إكس".. فيسبوك يتجه لفرض رسوم على مستخدميه

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تخطط مجموعة "ميتا" المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك" لفرض اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام شبكتي "إنستغرام" و"فيسبوك" من دون إعلانات.





دفع اشتراكات:



المجموعة الأمريكية:



الاتحاد الأوروبي:



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ويمكن للمشتركين دفع نحو 10 يورو شهرياً لحسابهم على «إنستغرام» أو «فيسبوك» على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية. وسيضيف كل حساب إضافي نحو 6 يورو إلى فاتورتهم الشهرية.ويمكن للمستخدمين الذين لا يوافقون على جمع المجموعة الأميركية بياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني، الاحتفاظ بإمكان الوصول إلى منصات "ميتا" في مقابل رسوم.وبنت «ميتا» و«غوغل» إمبراطوريتيهما ــ وإلى حد كبير البنية الاقتصادية للإنترنت ــ على هذا النموذج القائم على استهداف المليارات من المستخدمين بإعلانات موجهة بدقة وشخصية باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم.لكن الاتحاد الأوروبي يكافح منذ سنوات ضد تتبع مستخدمي الإنترنت من دون موافقتهم، أولاً من خلال القواعد الأوروبية لحماية البيانات لعام 2016، ثم من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام.وقدمت «ميتا» هذا الاقتراح إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في سبتمبر، بحسب المصدر نفسه. ولم ترد المفوضية الأوروبية رسمياً.وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ميتا» تؤمن «بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية. ومع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية. ليس لدينا أي شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت».