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علماء بريطانيون يبتكرون أقوى ليزر في العالم

أقوى ليزر في العالم
الليزر الجديد أكثر سطوعًا بمليون مليار مليار مرة من الشمس.
أ أ
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يعكف علماء بريطانيون على بناء أقوى ليزر في العالم، قادر على إنتاج شعاع أكثر سطوعًا بمليون مليار مليار مرة من الشمس.
ومن المأمول أن يعمل ليزر فولكان 20-20 الذي تبلغ تكلفته 85 مليون جنيه استرليني، والذي سيتم بناؤه في أوكسفوردشاير، على تسريع التقدم في مجال الاندماج النووي والطاقة المتجددة والبطاريات.اضافة اعلان
ويمكن لنبضة ليزر واحدة من الجهاز الجديد - تدوم جزءًا من تريليون من الثانية – أن توفر طاقة أكبر من الشبكة بأكملها في بريطانيا.

أقوى 20 مرة من ليزر فولكان

وسيكون أقوى 20 مرة من ليزر فولكان، الذي يستخدم في الغالب لدراسة فيزياء البلازما.
ويستغرق بناء الليزر ست سنوات، ويأمل العلماء أن يوفر فهمًا أفضل للظواهر الفيزيائية الفلكية مثل المستعرات العظمى والتوهجات الشمسية.
ويقول الخبراء إنه يمكن تسخيره أيضًا لدراسة طريقة جديدة لتسريع الجسيمات في علاجات العلاج الإشعاعي المحتملة للسرطان، وفق صحيفة "ديلي ميل".

مصادر جديدة للطاقة النظيفة

وقال وزير العلوم البريطاني، جورج فريمان: "إن إعادة تأسيس بريطانيا كموطن لأقوى ليزر في العالم هي فرصة مثيرة لاستكشاف ما لم يتم استكشافه في علم الفلك والفيزياء، والتقدم نحو مصادر جديدة للطاقة النظيفة لصالح كوكبنا وأكثر من ذلك بكثير". 
وسيتم بناء الليزر في مرفق الليزر المركزي التابع لمجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا (STFC) في هارويل.
وتلقت المنشأة 85 مليون جنيه إسترليني من مؤسسة الأبحاث والابتكار في المملكة المتحدة، وهي الجهة الممولة للعلوم والمدعومة من الحكومة.
وبدأت للتو المرحلة الأولى من العمل، وهي تفكيك ليزر فولكان لإفساح المجال لخليفته.
وقال البروفيسور مارك طومسون، الرئيس التنفيذي لمجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا: "لقد كان مرفق الليزر المركزي قوة دافعة وراء الاكتشافات التي عززت فهمنا لمجالات متنوعة من الخصائص الأساسية للمادة في ظل الظروف القاسية إلى تكوين النجوم والكواكب".

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