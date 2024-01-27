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صحيفة تواصل الالكترونية

عطل واسع يضرب منصة تيمز

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تيمز
أ أ
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تعطلت خدمات منصة المراسلة الفورية والاجتماعات "تيمز" التابعة لشركة "مايكروسوفت" على نطاق واسع مساء الجمعة، بسبب خلل تقني ضربها وتسبب في حرمان المستخدمين من الوصول إليها. اضافة اعلان
 

عطل في منصة تيمز

وقالت "مايكروسوفت" في منشور عبر منصة "إكس"، إنها تحقق في انقطاع مستمر وواسع النطاق يؤثر على مستخدمي منصة "تيمز"، ويسبب مشكلات في الاتصال وتسجيل الدخول وتأخير الرسائل.  
فيما ذكر موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية، أن أكثر من 10 آلاف مستخدم أبلغوا عن وجود مشكلات مع تطبيق "مايكروسوفت تيمز".  
من جانبها أضافت "مايكروسوفت": "حددنا مشكلة في الشبكة تؤثر على جزء من الخدمة، ونجري عملية لمعالجة التأثير".  
وأبلغ العملاء المتأثرون عن مشكلات في استخدام التطبيق عبر أجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة، حيث استمرت شاشات التحميل لفترة طويلة دون دخول مع صعوبة في إرسال الرسائل، إلى جانب عدم ظهور الصور واختفاء محفوظات الدردشة. 

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