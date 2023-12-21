عطل مفاجئ يصيب منصة "إكس"

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تعاني منصة التواصل الاجتماعي "إكس" منعطل مفاجئ، تسبب في تعطيل خدماتها الرئيسة على مستوى العالم، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن موقع Downdetector المتخصص في رصد أعطال هذا النوع من المنصات.

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انقطاع الخدمة في منصة "إكس"



وأكد عشرات الآلاف من مستخدمي منصة إكس حول العالم أن موقع التواصل الاجتماعي عاجز عن عرض منشورات المغردين مكتفيًا برسالة تقول "مرحبًا بك في X!".

كما واجه المستخدمون مشكلات في تحميل المنشورات على منصة إكس برو (TweetDeck) سابقًا، مع رسالة تقول "في انتظار المشاركات".





بلاغات عن تعطل بعض الحسابات



من جهتها قال صحيفة نداء الوطن أنه اشتكى عدد كبير من مستخدمي منصّة "اكس" من عطل تقني أصاب حساباتهم، صباح اليوم الخميس.

ولاحظ المشتركون في المنصّة انّهم يتلقّون إشعارات من الحسابات التي يتابعونها، ولكنّهم لا يتمكنون من قراءة الأخبار عند الضغط على روابطها.

كما أنّه عند الدخول الى أيّ حساب، لا يمكن العثور على أي تدوينة، بحيث يبدو فارغاً من أي خبر أو صورة أو فيديو.





صعوبات تقنية في الروابط المنشورة



بلاغات المستخدمين عن تعطل المنصة



وقبل أسبوع تعرضت شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» لصعوبات تقنية مع الروابط المنشورة خلالها، الأربعاء، فعند ضغط مستخدمي «إكس«على أي رابط ضمن التطبيق يتم نقلهم إلى صفحة بعنوان «هذه الصفحة معطلة».ورغم هذا العطل التقني في روابط «إكس«، إلا أن االوسائط، مثل الصور ومقاطع الفيديو، تعمل بشكل طبيعي عبر التطبيق.بدأ العطل الفني في الروابط المنشورة على «إكس» الساعة 8 ونصف تقريبًا، إذ قام العديد من المستخدمين بتقديم بلاغات تفيد بحدوث عطل، وفقًا لمنصة «DownDetector» المتخصصة في رصد اضطرابات أو توقف الخدمات على الإنترنت.وأطلق مستخدمو «X«هاشتاج»#Xdown«للحديث عن المشكلة الحالية، وتفيد المنشورات بأن الجميع يواجه أعطالا عند النقر على الروابط، وأن المنصة تواجه بعض المشكلات في الوقت الحالي.