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صحيفة تواصل الالكترونية

عبر الوكلاء.. هيئة الاتصالات تجدد دعوتها لتسجيل أسماء النطاقات السعودية

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
أ أ
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جددت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دعوتها للراغبين في تسجيل أسماء النطاقات السعودية الخاصة بهم من خلال وكلاء التسجيل المعتمدين لديها.اضافة اعلان
وذلك بالتزامن مع إطلاقها حملة "نطاقك سعودي" التي تهدف إلى التوعية بأسماء النطاقات السعودية وأهميتها ومميزاتها وأثرها.


توفير أكثر من 150 نسخة من الخوادم

 وأوضحت الهيئة أن خدمة أسماء النطاقات السعودية تتميز ببنية تحتية موثوقة توفر أكثر من 150 نسخة من الخوادم الموزعة والتي تعد من الأكبر في العالم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وتقوم الهيئة بتوفير الدعم الكامل للمسجلين ووكلاء التسجيل لضمان جودة الخدمات المقدمة.


حملة توعوية للقطاعين الخاص والعام

 وكشفت الهيئة أن الحملة التوعوية تستهدف القطاعين العام والخاص بجانب استهدافها للأفراد، مبينة أن بإمكان القطاع الخاص والأفراد تسجيل أسماء النطاقات الخاصة بهم لدى الوكلاء المعتمدين لديها.
ويمكن للجهات الحكومية تسجيل النطاقات الخاصة بها لدى هيئة الحكومة الرقمية، وذلك عبر الدخول إلى الرابط https://nic.sa/registrars/ .


مكونات البنية التحتية لشبكة الإنترنت

يذكر أن اسم النطاق يعد المورد الرئيس لنظام أسماء النطاقات (DNS)، وهو أحد أهم مكونات البنية التحتية لشبكة الإنترنت، والممكن الرئيس للوصول إلى الخدمات والتطبيقات والمحتوى الرقمي على الشبكة.
واعتمدت الهيئة شركات وطنية لتقديم خدمات التسجيل وكلاء معتمدين وذلك بهدف تعزيز السوق وتمكين وتنمية شركات وطنية متخصصة وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية.

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