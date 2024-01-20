عاجل.. دعوى قضائية ضد ميتا.. 100 ألف طفل يتعرضون للتحرش يوميًا

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رفعت ولاية نيو مكسيكو، دعوى قضائية ضد شركة ميتا لفشلها في حماية الأطفال، زاعمة أن خوارزميات فيسبوك وإنستغرام أوصت بمحتوى جنسي للقاصرين. اضافة اعلان





اتهام "ميتا" بتحقيق أرباح من آلام الأطفال



تفاصيل الملف القانوني لإدعاءات ضد "ميتا"



شهادة والد إحدى الضحايا أمام الكونجرس



ولم تتوقف الانتقادات اللاذعة التي طالت شركة "ميتا" مالكة فيسبوك وتطبيق إنستغرام بشأن تحقيق أرباح "من آلام الأطفال" والإضرار بصحتهم العقلية وتضليل الناس بشأن سلامة منصاتها، وفقا لـ "العربية".وكشفت تقديرات ميتا أن حوالي 100 ألف طفل يستخدمون فيسبوك وإنستغرام يتعرضون للتحرش الجنسي عبر الإنترنت كل يوم، بما في ذلك صور مخلّة، وفقا لوثائق الشركة الداخلية.وأعلن عن الملفات، حيث تضمن الملف القانوني عدة ادعاءات ضد الشركة بناءً على المعلومات التي تلقاها مكتب المدعي العام من العروض التقديمية التي قدمها موظفو Meta والاتصالات بين الموظفين.كما وصفت الوثائق حادثة وقعت في عام 2020 عندما تم استجواب ابنة مدير تنفيذي في شركة Apple تبلغ من العمر 12 عاما عبر IG Direct، وهو تطبيق المراسلة الخاص بـ Instagram.وأضاف أحد الموظفين: "هذا هو الشيء الذي يغضب شركة Apple إلى حد التهديد بإزالتنا من متجر التطبيقات" .وشرح أحد كبار موظفي ميتا كيف تم استدراج ابنته عبر إنستغرام في شهادتها أمام الكونجرس الأميركي في أواخر العام الماضي، مشددا على أن جهوده لحل المشكلة تم تجاهلها.