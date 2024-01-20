السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. دعوى قضائية ضد ميتا.. 100 ألف طفل يتعرضون للتحرش يوميًا

شركة ميتا
شركة "ميتا"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

رفعت ولاية نيو مكسيكو، دعوى قضائية ضد شركة ميتا لفشلها في حماية الأطفال، زاعمة أن خوارزميات فيسبوك وإنستغرام أوصت بمحتوى جنسي للقاصرين.اضافة اعلان

اتهام "ميتا" بتحقيق أرباح من آلام الأطفال

ولم تتوقف الانتقادات اللاذعة التي طالت شركة "ميتا" مالكة فيسبوك وتطبيق إنستغرام بشأن تحقيق أرباح "من آلام الأطفال" والإضرار بصحتهم العقلية وتضليل الناس بشأن سلامة منصاتها، وفقا لـ "العربية".
وكشفت تقديرات ميتا أن حوالي 100 ألف طفل يستخدمون فيسبوك وإنستغرام يتعرضون للتحرش الجنسي عبر الإنترنت كل يوم، بما في ذلك صور مخلّة، وفقا لوثائق الشركة الداخلية.

تفاصيل الملف القانوني لإدعاءات ضد "ميتا"

وأعلن عن الملفات، حيث تضمن الملف القانوني عدة ادعاءات ضد الشركة بناءً على المعلومات التي تلقاها مكتب المدعي العام من العروض التقديمية التي قدمها موظفو Meta والاتصالات بين الموظفين.
كما وصفت الوثائق حادثة وقعت في عام 2020 عندما تم استجواب ابنة مدير تنفيذي في شركة Apple تبلغ من العمر 12 عاما عبر IG Direct، وهو تطبيق المراسلة الخاص بـ Instagram.

شهادة والد إحدى الضحايا أمام الكونجرس

وأضاف أحد الموظفين: "هذا هو الشيء الذي يغضب شركة Apple إلى حد التهديد بإزالتنا من متجر التطبيقات" .
وشرح أحد كبار موظفي ميتا كيف تم استدراج ابنته عبر إنستغرام في شهادتها أمام الكونجرس الأميركي في أواخر العام الماضي، مشددا على أن جهوده لحل المشكلة تم تجاهلها.

اقرأ أيضا

5 خطوات لإضافة جهة اتصال لاسترداد الحساب في "آيكلود"

قريبا في واتساب .. ميزة لإسكات المتصلين غير المعروفين لعميل الويب

1643 طالبًا من تعليم الرياض يتأهلون لاختبار المرحلة الأولى من "أذكى"

"أبل" تزيح "سامسونج" وتتربع على عرش الهواتف الذكية في 2023

للنوعين الأول والثاني.. نصائح تغير حياة مرضى السكري وتمنع المضاعفات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

سناب شات
9:18 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

تحديث "سناب شات" يحذف خاصية "لا يمكن الاستغناء عنها"

مبادرة الذكاء
2:31 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم

ساعات أبل
9:49 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

الجمارك الأمريكية تصدر تعليمات جديدة بخصوص ساعات "أبل"

سناب شات
11:43 م الإثنين، 15 يناير 2024

"لا تخرجوا من التطبيق".. مختص تقني يكشف عن تعطل "سناب شات"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

شركة ميتا
12:00 ص السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. دعوى قضائية ضد ميتا.. 100 ألف طفل يتعرضون للتحرش يوميًا

الراتب -- ريال - الموارد
11:00 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. موعد صرف راتب شهر يناير والشهور الأخرى لعام 2024

885936-1064719498
10:42 م الجمعة، 19 يناير 2024

300 ألف مسلم جديد بمختلف مناطق المملكة في 5 سنوات

سكني
9:57 م الجمعة، 19 يناير 2024

توضيح مهم حول شروط استفادة الأرامل من برامج "سكني"

file
9:00 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. الدفاع المدني يدعو إلى اتباع إرشادات الوقاية.. ويُحذر من القاتل الصامت

67575
7:05 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. محلل طقس يُحذر: درجة الحرارة أقل من الصفر بهذا التوقيت (فيديو)