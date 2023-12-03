عاجل.. تحديث أمني من "أبل".. إليك كيفية تنزيله على هاتف "آيفون"

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أصدرت شركة "أبل"، تحديثًا عاجلاً لأنظمة التشغيل، يسمى iOS 17.1.2، يتضمن "إصلاحات أمنية مهمة"، ويوصى به "لجميع المستخدمين"، وفقًا لعملاق التكنولوجيا. اضافة اعلان

وقالت الشركة: "يعد الحفاظ على تحديث برامجك أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على أمان منتج آبل الخاص بك"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".





نظام التشغيل iOS 17.1.2



كيفية تنزيل تحديث iOS 17.1.2 على جهاز آيفون



التحديث التلقائي



تقليل الهجوم



تم إطلاق نظام التشغيل iOS 17.1.2 الليلة قبل الماضية، وهو متوفر الآن لأجهزة آيفون إكس إس والإصدارات الأحدث، وآيباد برو مقاس 12.9 بوصة من الجيل الثاني وأحدث، وآيباد برو مقاس 10.5 بوصة، وآيباد برو مقاس 11 بوصة من الجيل الأول وأحدث، وآيباد برو الجيل الثالث والإصدارات الأحدث، وآيباد من الجيل السادس والأحدث، وآيباد ميني من الجيل الخامس والأحدث.ويعالج التحديث العيوب في "ويبكيت" من "آبل"، وهو محرك محتوى الويب مفتوح المصدر للمتصفحات والتطبيقات الأخرى.وقال مايكل كوفينجتون، نائب الرئيس للاستراتيجية في شركة البرمجيات "Jamf": "تُظهر آخر تحديثات نظام التشغيل أن المهاجمين يواصلون التركيز على استغلال إطار العمل الذي يقوم بتنزيل وتقديم المحتوى المستند إلى الويب".وأضاف: "قد تؤدي أحدث الأخطاء إلى تسرب البيانات وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية ويبدو أنها مرتبطة بهجمات مستهدفة شائعة ضد المستخدمين ذوي المخاطر العالية."فيما يلي خطوات التحديث على جهاز آيفون:التوجه إلى إعدادات آيفون والتمرير لأسفل إلى عام.اضغط على تحديث البرنامج وسيظهر لك خيار تثبيت iOS 17.1.2 الآن.يستغرق التنزيل بضع دقائق فقط للتثبيت.إذا كنت تريد تثبيت هذه التحديثات الأمنية تلقائيًا في المستقبل، فيمكنك أيضًا تشغيل التحديثات التلقائية، عبر الخطوات التالية:-انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج.-اضغط على "التحديثات التلقائية".-قم بتشغيل "تنزيل تحديثات iOS".-قم بتشغيل تثبيت تحديثات iOS.-سيتم بعد ذلك تحديث جهازك تلقائيًا إلى أحدث إصدار من iOS أو iPadOS.وأضاف كوفينجتون: "على الرغم من أن هذه التصحيحات تؤكد أن أجهزة آبل ليست محصنة ضد التهديدات السيبرانية، إلا أن عملية التصحيح تساعد في تقليل سطح الهجوم".وتابع: "الآن بعد أن تم إصدار التصحيحات، أصبح الأمر متروكًا للمستخدمين والمؤسسات التي تستخدم أجهزة آبل للعمل، لتحديث أجهزتهم ومراقبة الامتثال للتأكد من أن جميع الأجهزة المهمة لم تعد معرضة للخطر في أقرب وقت ممكن".

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