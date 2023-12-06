عاجل.. أشهر أساليب الاحتيال على المواطنين من خلال إعلانات جوجل

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حذر الخبير التقني، فهد البقمي، من عصابات إجرامية منظمة تتخذ من دول عربية مقرًا لها تستولي على ملايين الريالات من المواطنين السعوديين من خلال إعلانات جوجل. اضافة اعلان

وقال البقمي لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، "هناك استغلال من بعض العصابات، وللأسف تتمركز في دول عربية شقيقة، قريبة منا، تمتهن النصب والاحتيال".



سرقة ملايين الريالات من المواطنين السعوديين يوميًا



غياب ضوابط نشر إعلانات جوجل



وأشار إلى أن هذه العصابات تسرق ملايين الريالات من المواطنين السعوديين يوميًا.ولفت إلى أن ذلك يحدث عندما يبحث البعض عن مواقع لجهات حكومية، فتلجأ إلى محرك البحث "جوجل" للبحث عنها، منها على سبيل المثال "أبشر"، المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.وتابع شارحًا: نسبة كبيرة من الناس يدخلون على أول رابط يظهر في النتائج للجهة الحكومية، وهو في الواقع موقع مزور بالكامل، تقف وراءه عصابات ينتظرون الحصول على بيانات الضحايا، عبر استغلال بياناتهم، أو سرقة أرقام بطاقاتهم واستخدامها في المواقع، وطلب حسابات بنكية، وغيرها من طرق الاحتيال التي تؤدي إلى خسائر كبيرة.وأردف الخبير التقني: للأسف لا توجد ضوابط تمنع جوجل وشبكات التواصل الاجتماعي التي تستغل الإعلانات الممولة بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن "جوجل" لا يجرؤ في دول الاتحاد الأوروبي ينشر إعلانات من دون التأكد منها، حتى لا يتم رفع دعاوى تعويض ضخمة ضدها.وتساءل: كيف يسمح جوجل لهؤلاء المحتالين لاستغلال هذه الميزة، ويدفعون 100 دولار أو 1000 دولار ليظهروا في أول الخيارات عند عملية البحث؟.