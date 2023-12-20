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صحيفة تواصل الالكترونية

طريقة حل مشكلة الصوت في تطبيق جوجل ماب (فيديو)

جوجل ماب
تطبيق جوجل ماب
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يعاني البعض من مستخدمي تطبيق جوجل ماب من مشكلة عدم ظهور الصوت أثناء استخدام التطبيق في التنقل والذهاب والإياب.

حل مشكلة الصوت في جوجل ماباضافة اعلان


وعلق الخبير التقني سالم الحربي على هذه المشكلة بقوله إنه يمكن حل المشكلة بحذف اللغة العربية النجدية.

وأضاف سالم الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن حل مشكلة الصوت في تطبيق قوقل ماب سهلة وبسيطة من وخلال خطوات يسيرة، وأتمنى نشر الفيديو تقديرا لجهودنا في حل المشاكل التقنية ".

خطوات حل مشكلة الصوت في جوجل ماب


وتابع أن خطوات حل المشكلة كالتلي:
- الدخول إلى الإعددات
- الضغط على عام
- الدخول على لوحة المفاتيح
- حذف العربية النجدية
وتابع أن سبب عدم ظهور الصوت هو تحميل البعض للعربية النجدية، وفي حالة حذفها يعود الصوت في التطبيق مجددا.

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