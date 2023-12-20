طريقة حل مشكلة الصوت في تطبيق جوجل ماب (فيديو)

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يعاني البعض من مستخدمي تطبيق جوجل ماب من مشكلة عدم ظهور الصوت أثناء استخدام التطبيق في التنقل والذهاب والإياب.





حل مشكلة الصوت في جوجل ماب اضافة اعلان



خطوات حل مشكلة الصوت في جوجل ماب



🟢حل مشكلة الصوت في تطبيق قوقل ماب --اتمنى نشر الفيديو تقديرا لجهودنا في حل المشاكل التقنية 🤍 pic.twitter.com/pTUDVG5qsq — سالم خبير تقني (@arnod) December 20, 2023

وعلق الخبير التقني سالم الحربي على هذه المشكلة بقوله إنه يمكن حل المشكلة بحذف اللغة العربية النجدية.وأضاف سالم الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن حل مشكلة الصوت في تطبيق قوقل ماب سهلة وبسيطة من وخلال خطوات يسيرة، وأتمنى نشر الفيديو تقديرا لجهودنا في حل المشاكل التقنية ".وتابع أن خطوات حل المشكلة كالتلي:- الدخول إلى الإعددات- الضغط على عام- الدخول على لوحة المفاتيح- حذف العربية النجديةوتابع أن سبب عدم ظهور الصوت هو تحميل البعض للعربية النجدية، وفي حالة حذفها يعود الصوت في التطبيق مجددا.