الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

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قد يحدث خللًا اجتماعيًا وفوضى في الأنظمة

صانع الذكاء الاصطناعي يتحدث عن خطورته على المجتمع

الذكاء الاصطناعي والبشر
خطر الذكاء الاصطناعي
أ أ
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آ"، الشركة المصنعة لـ"تشات جي بي تي"، سام ألتمان، إن المخاطر التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي هي الاختلالات الاجتماعية التي تتسبب في إحداث الفوضى في الأنظمة.اضافة اعلان

صانع الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مخاطره الاجتماعية

وطالب مجددًا بإنشاء هيئة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على الذكاء الاصطناعي الذي من المرجح أن يتقدم بشكل أسرع مما يتوقعه العالم، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
وأضاف: هناك بعض الأمور سهلة التخيل فيما يتعلق بكيفية تطور الأمور نحو الأسوأ، ولكن لا يهمني حقاً سيناريو الروبوتات القاتلة الجوالة في الشوارع.


الذكاء الاصطناعي يستطيع إحداث فوضى في الأنظمة

وقال: ما يهمني أكثر هو عدم التوافق المجتمعي الخفي جداً الذي قد يؤدي إلى انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجتمع، ومن ثم حدوث مشكلات فادحة دون نية سيئة بالضرورة.
وأكد ألتمان أن صناعة الذكاء الاصطناعي، مثل "أوبن إيه آي"، لا ينبغي أن تكون في مقعد السائق عندما يتعلق الأمر بوضع اللوائح التي تحكم الصناعة.

النقاش الآن ضروري وصحي حول الذكاء الاصطناعي

وتابع: ما زلنا في مرحلة الكثير من النقاش، كل شخص لديه فكرة، وورقة سياسية، وهذا أمر جيد، وقال ألتمان: أعتقد أننا ما زلنا في وقت حيث النقاش ضروري وصحي.
وأشار ألتمان إلى شعوره بالارتياح عندما يرى أن المدارس، حيث يخشى المعلمون من أن يستخدم الطلاب الذكاء الاصطناعي لكتابة الأبحاث، تتبنى الآن التكنولوجيا باعتبارها ضرورية للمستقبل.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الآن تشبه أول هاتف جوال

وأضاف: أعتقد أن السبب هو أن التكنولوجيا الحالية التي لدينا تشبه أول هاتف جوال مزود بشاشة بالأبيض والأسود، لذا امنحونا بعض الوقت.
ويعتقد ألتمان أنه في غضون سنوات قليلة أخرى سيكون الوضع أفضل بكثير مما هو عليه الآن، وفي غضون عقد من الزمن، ينبغي أن يكون الأمر رائعًا للغاية.

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