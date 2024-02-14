صانع الذكاء الاصطناعي يتحدث عن خطورته على المجتمع

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آ"، الشركة المصنعة لـ"تشات جي بي تي"، سام ألتمان، إن المخاطر التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي هي الاختلالات الاجتماعية التي تتسبب في إحداث الفوضى في الأنظمة.





صانع الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مخاطره الاجتماعية





#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة pic.twitter.com/PceRVGXRyA حذر الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي المطورة لبرنامج تشات جي بي تي، الثلاثاء، من مخاطر الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن تتسبب في" اختلالات مجتمعية لا يمكن ملاحظتها". February 14, 2024

الذكاء الاصطناعي يستطيع إحداث فوضى في الأنظمة



النقاش الآن ضروري وصحي حول الذكاء الاصطناعي



تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الآن تشبه أول هاتف جوال



وطالب مجددًا بإنشاء هيئة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على الذكاء الاصطناعي الذي من المرجح أن يتقدم بشكل أسرع مما يتوقعه العالم، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".وأضاف: هناك بعض الأمور سهلة التخيل فيما يتعلق بكيفية تطور الأمور نحو الأسوأ، ولكن لا يهمني حقاً سيناريو الروبوتات القاتلة الجوالة في الشوارع.وقال: ما يهمني أكثر هو عدم التوافق المجتمعي الخفي جداً الذي قد يؤدي إلى انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجتمع، ومن ثم حدوث مشكلات فادحة دون نية سيئة بالضرورة.وأكد ألتمان أن صناعة الذكاء الاصطناعي، مثل "أوبن إيه آي"، لا ينبغي أن تكون في مقعد السائق عندما يتعلق الأمر بوضع اللوائح التي تحكم الصناعة.وتابع: ما زلنا في مرحلة الكثير من النقاش، كل شخص لديه فكرة، وورقة سياسية، وهذا أمر جيد، وقال ألتمان: أعتقد أننا ما زلنا في وقت حيث النقاش ضروري وصحي.وأشار ألتمان إلى شعوره بالارتياح عندما يرى أن المدارس، حيث يخشى المعلمون من أن يستخدم الطلاب الذكاء الاصطناعي لكتابة الأبحاث، تتبنى الآن التكنولوجيا باعتبارها ضرورية للمستقبل.وأضاف: أعتقد أن السبب هو أن التكنولوجيا الحالية التي لدينا تشبه أول هاتف جوال مزود بشاشة بالأبيض والأسود، لذا امنحونا بعض الوقت.ويعتقد ألتمان أنه في غضون سنوات قليلة أخرى سيكون الوضع أفضل بكثير مما هو عليه الآن، وفي غضون عقد من الزمن، ينبغي أن يكون الأمر رائعًا للغاية.