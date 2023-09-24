شكوى من آيفون برو: لونه يتغير .. وآبل ترد: أنتم السبب

أ أ

أفاد بعض مالكي هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس الجديدة بتغير لون الإطار المعدني في هواتفهم بعد فترة قصيرة من الاستخدام. اضافة اعلان





بصمات الأصابع على الإطار





أبل ترد: الزيت هو السبب





الخوف من انتشار الشائعات





التيتانيوم أخف من المعادن الأخرى



وأظهرت صور تداولها عملاء الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجود بصمات للأصابع على الإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم لتلك الهواتف.وخاصةً في المساحة التي توجد فيها الأزرار الجانبية، وفقا لما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية."وردت أبل على العملاء على موقعها الرسمي بنشر ما يفيد بأن بصمات الأصابع يمكنها أن تغير بشكل مؤقت لون إطار التيتانيوم الجانبي في هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بسبب الزيت الموجود على البشرة.وذكرت أبل أن "هذه ليست حالة دائمة، إذ يمكن مسح بصمات الأصابع تمامًا كما هو الحال في أي هاتف آيفون آخر لاستعادة المظهر النهائي النظيف.وذلك باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا وخالية من الوبر".وأثار تغير لون هواتف آيفون 15 برو الجديدة مخاوف العملاء، لذا فضلت أبل الرد رسميا تحسبًا لانتشار شائعات قد تؤثر سلبًا في مبيعات هواتفها الجديدة.وأطلقت الشركة الأميركية هواتف آيفون 15 برو هذا العام بهيكل مصنوع من معدن التيتانيوم لأول مرة، وهو معدن متين يشيع استخدامه في صناعة الطيران والفضاء.والتيتانيوم معدن أخف نسبيًا من المعادن الأخرى، وزعمت الشركة أنها اعتمدت تقنية تصنيع معقدة في التصميم والطلاء.ولم تُرصد مشاكل مماثلة في هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس الأساسية، إذ إنها مصنوعة من الألمنيوم، ولا يدخل في تكوينها معدن التيتانيوم الجاذب لبصمات الأصابع.