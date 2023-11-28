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شكاوى من اختفاء الملفات المخزنة فى Google Drive.. وجوجل تحقق!

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جوجل
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أكدت شركة جوجل فتح التحقيق في شكاوى مستخدمي  Google Drive، والتي شكوا  خلالها أن ملفاتهم الشخصية اختفت بشكل غير متوقع من الخدمة السحابية. اضافة اعلان

جوجل تعترف بالمشكلة

 
واعترفت الشركة بالمشكلة في سلسلة رسائل دعم مجتمع جوجل الجديدة، وتعتقد أنها تتضمن "مجموعة فرعية محدودة" من Google Drive لمستخدمي تطبيق سطح المكتب، وتشير جوجل إلى أنها مشكلة مزامنة لإصدارات Google Drive لسطح المكتب من 84.0.0.0 إلى 84.0.4.0، وفقا لتقرير theverge.  
 
وقال أحد المستخدمين، إنه فقد جميع بيانات Google Drive الخاصة بهم منذ شهر مايو، ونقل آخرون شكاواهم إلى موقع دعم مجتمع Google، وفقًا لما أوردته The Register.
 
وقام فريق دعم جوجل، كما يوضح المستخدم بإرشادهم خلال عملية استعادة البيانات، بما في ذلك محاولة النسخ الاحتياطي واستعادة مجلد DriveFS، لكن دون جدوى.

فقدان الملفات نهائيا

 
وحاليًا يضم الموضوع 192 مستخدمًا قاموا بالضغط فوق الزر "لدي نفس السؤال" ولديه عدد قليل من المعلقين المذعورين الذين لديهم مشكلات مشابهة جدًا.

ولاحظ أحد المستخدمين أن "رجل تكنولوجيا المعلومات" الخاص به لم يتمكن من العثور على أي آثار للملفات، وأشار آخر إلى أن Google طلبت تصدير بيانات تشخيص محرك الأقراص الخاصة بهم.
 
ونشر أحد أعضاء فريق Google Drive يُدعى Saitej تحذيرًا يخبر المستخدمين بعدم الضغط فوق "قطع اتصال الحساب" داخل Google Drive لسطح المكتب، كما حذروا من حذف أو نقل مجلد بيانات التطبيق.
وينصح الخبراء، جميع المستخدمين بأهمية عمل نسخة احتياطية من مجلد التطبيق في مكان آخر، ومن أي ملفات مهمة.

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