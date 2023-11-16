شعوب هذه الدول الأشد إدمانًا للهواتف في العالم.. والنساء أكثر عرضة للخطر

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أظهرت دراسة حول الهوس في استخدام الهاتف شملت 50 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بإدمان الهواتف الذكية. اضافة اعلان

ووجد الباحثون، الذين أجروا استطلاعا عبر الإنترنت للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و90 عاما في ما يقرب من 200 دولة، أن ثلث سكان العالم يستخدمون هواتفهم بطريقة تسبب الإدمان .





الدول الأكثر استخدامًا للهواتف الذكية.



مقياس إدمان الهواتف الذكية



الفلبين في الصدارة



ومن النتائج المفاجئة الأخرى التي كشفت عنها الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية للصحة العقلية والإدمان، هي الدول التي ينتشر فيها الاستخدام غير الصحي للهواتف الذكية.إذ وجد الباحثون أن مواطني بعض دول جنوب آسيا، مثل الفلبين وماليزيا، هم الأكثر عرضة لتطوير إدمان الهواتف الذكية، حتى أكثر من سكان الولايات المتحدة.ويقول الخبراء إن حجم المشكلة الدولية يشكل مصدر قلق خطير للصحة العقلية في العديد من الدول.وربطت دراسات سابقة بين استخدام الهواتف الذكية فوق المتوسط ومجموعة من مشاكل الصحة العقلية، بما فيها مشاكل النوم واضطراب الوسواس القهري والاكتئاب والقلق، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وفي الدراسة الجديدة، التي أجراها خبراء بجامعتي تورنتو وهارفارد، قام 50423 مشاركًا في 195 دولة بملء استبيان حول عاداتهم في استخدام الهاتف المعروف باسم مقياس إدمان الهواتف الذكية.وكانت غالبية المشاركين – 64% – من الإناث، وكان متوسط العمر 39 عامًا.وتألف الاستطلاع من 10 عبارات صنفها المشاركون من 1 (لا أوافق بشدة) إلى 6 (أوافق بشدة)، للحصول على درجة إجمالية تتراوح من 10 إلى 60.وتضمن الاستبيان عبارات مثل: "أجد صعوبة في التركيز في الفصل أثناء أداء الواجبات أو أثناء العمل بسبب استخدام الهاتف الذكي".والعبارة الأكثر شيوعًا التي اتفق عليها المشاركون هي: "أستخدم هاتفي الذكي لفترة أطول مما أنوي".وقال الفريق، إن النتيجة بين 31 و33 تشير إلى إدمان الهاتف الذكي. وبناء على ذلك، وجدت العينة أن 29 إلى 31 بالمئة من سكان الكرة الأرضية معرضون للخطر.ووجد الباحثون أن النساء الشابات تحت سن الأربعين أكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة، مقارنة بالرجال من نفس العمر وكبار السن.وقال الفريق إن هذا قد يكون بسبب ميل النساء إلى استخدام هواتفهن أكثر للأغراض الاجتماعية، مثل إرسال الرسائل النصية، مما قد يجعل استخدام الهاتف عادة أكثر اتساقًا.وأشاروا أيضًا إلى أن النساء "بشكل عام لديهن معدلات أعلى من الاكتئاب والقلق"، مما قد يؤدي بهن إلى الفشل أو استخدام هواتفهن لإلهائهن.بالإضافة إلى ذلك، نظرت البيانات عن كثب في 41 دولة تضم ما لا يقل عن 100 مشارك، ووجدت أن إدمان الهاتف كان أكثر شيوعًا في دول جنوب شرق آسيا.وحصلت الفلبين على أعلى الدرجات، حيث حصلت على 34.47 نقطة، تليها ماليزيا مباشرة بـ 34.05 نقطة.في المقابل، سجلت الدول الأوروبية أدنى مستوى، حيث احتلت جمهورية التشيك المركز الأخير عند 27.66 نقطة. وحصلت سويسرا على 27.88 نقطة، فيما حصلت البرتغال على 28.07 نقطة.وقال الباحثون إنه من غير الواضح إلى حد كبير السبب وراء ارتفاع معدلات إدمان الهواتف المحمولة في دول جنوب شرق آسيا، على الرغم من أنه من المحتمل أن يواجه الشباب في هذه البلدان ضغوطًا أكبر للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة.وشددوا على أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد سبب ارتفاع المعدلات في بعض البلدان عن غيرها.