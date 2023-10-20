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شركة هواتف عملاقة تسرح 14 ألف موظف دفعة واحدة

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نوكيا
أ أ
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أعلنت شركة الاتصالات الفنلندية العملاقة "نوكيا"، أنها ستخفّض قوتها العاملة بمقدار 14 ألف وظيفة من 86 ألفاً إلى 72 ألفاً، بعد تراجع أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي. اضافة اعلان

انتعاش السوق

 

وحذّرت من أنها لا تتوقع انتعاش السوق قريباً بعد أن سجلت انخفاضاً بنسبة 20 في المائة في مبيعات الربع الثالث؛ بسبب ضعف الطلب على معدات «5 جي».


وكان سعر سهم "نوكيا" قد سجل في تعاملات، أمس، انخفاضاً بنسبة 2 في المائة إلى 3.26 يورو، في حين سجلت المجموعة انخفاضاً نسبته 69 ٪ في أرباح الربع الثالث، التي بلغت 133 مليون يورو (140 مليون دولار) مقارنة بالعام السابق.

انخفاض المبيعات



وانخفضت المبيعات بمقدار الخُمس إلى نحو 4.9 مليار يورو (5.2 مليار دولار)، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

كما انخفضت الأرباح المعلنة بنسبة 69 في المائة إلى 133 مليون يورو فقط.

وعلى أساس مماثل، تقلص هامش التشغيل للشركة من 10.5 في المائة للربع الثالث من عام 2022 إلى 8.5 في المائة.

كذلك خفّضت "نوكيا" توقعاتها لنمو سوق الهواتف المحمولة هذا العام، وبعد أن توقّعت انخفاضاً بنسبة 2 في المائة عندما نشرت نتائج الربع الثاني، فإنها تتوقع الآن انخفاضاً بنسبة 9 في المائة.

و أجبر التباطؤ في الولايات المتحدة "نوكيا" على البحث عن النمو في مناطق أخرى مثل الهند.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة، بيكا لوندمارك، فإن وضع السوق يمثل تحدياً حقيقياً.


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