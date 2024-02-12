شركة صينية تكشف عن أول لابتوب شفاف في العالم

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أعلنت شركة "لينوفو" الصينية، عن إنتاج أول كمبيوتر محمول شفاف في العالم، والذي من المرجح أن يتم عرضه في المؤتمر العالمي القادم للهواتف النقالة (MWC) 2024.





أول كمبيوتر شفاف في العالم



مواصفات الجهاز الجديد



وأوضحت بعض التسريبات، أن الكمبيوتر المحمول الشفاف من لينوفو ينتمي إلى تشكيلة "ثينك بوك"، ويتميز بتصميم بدون حواف، مما يجعله يبدو وكأنه لوح من الزجاج.كما يحتوي الكمبيوتر على لوحة مفاتيح رقمية ذات أزرار مدعومة بمحرك، على غرار لوحة التتبع الموجودة في جهاز ماكبوك الحديث.وفي حين لا توجد معلومات حول مواصفات هذا الجهاز، فمن المرجح أن يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ومن المتوقع أيضاً أن يعتمد على أحدث سلسلة معالجات "ألترا كور" من إنتل، مما يجعله أيضاً أول جهاز كمبيوتر متوافق مع الذكاء الاصطناعي مزود بوحدة المعالجة العصبية المخصصة (NPU).ووفقا للخبراء، فإنه على الرغم من أن تقنية العرض الشفاف ليست جديدة، إلا أن العلامات التجارية، واجهت العديد من التحديات لتبني هذه التقنية في السابق، ويبدو أنها حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال مؤخراً، وخاصة بعد أن أصدرت شركة "إل جي" تلفزيونها الشفاف "OLED T" المميز الذي سيُطرح للبيع في وقت لاحق من هذا العام.