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صحيفة تواصل الالكترونية

شركة زووم تتيح التطبيق عبر جهاز "آبل تي في"

تطبيق زووم
تطبيق زووم
أ أ
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كشفت شركة زووم، أمس الاثنين، عن إصدار تطبيق جديد مخصص لأجهزة آبل تي في، باسم "Zoom for Home TV".

مزايا التطبيق 


وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن التطبيق يساعد المستخدمين في الانضمام إلى اللقاءات والحوارات والاجتماعات على زووم، عن طريق جهاز آبل تي في، أي، مع تحويل جهاز التلفزيون إلى شاشة عرض لاجتماعات زووم.
وعلى الرغم من أن آبل تي في لا تملك عدسة كاميرا، فإن التطبيق يسمح باستخدام جهاز الآيفون أو الآيباد، بالتزامن مع ميزة "الكاميرا المتواصلة Continuity Camera الخاصة بأجهزة آبل.
وأوضح تقرير مجلة "بي سي"، فإن التطبيق يعمل بنفس الطريقة، التي يعمل بها تطبيق "فيس تايم" على آبل تي في.

طريقة المشاركة


وبحسب بيان الشركة، يمكن المشاركة في المكالمات، من خلال استخدام كاميرا الجهاز المحمول، مقترنة بتطبيق "آبل تي في"، ويمكن استخدام الآيفون للتحكم في الصوت والفيديو، أو وضعه أمام التلفزيون على حامل من أي نوع، بحيث يبدو وكأن الفرد في مكالمة زووم طبيعية أكثر.

ميزة الكاميرا المتواصلة

ووفقا للخبراء، فقد ظهرت ميزة الكاميرا المتواصلة Continuity Camera العام الماضي لنظام macOS كوسيلة لاستخدام كاميرا الهاتف كجهاز كاميرا للاجتماعات. ومع نظام تشغيل iOS 17، أضافت Continuity Camera دعماً لبدء مكالمة فيستايم على آيفون، ثم نقلها إلى آبل تي في، أو ببساطة بدء مكالمة فيستايم من آبل تي في.

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