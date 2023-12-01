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صحيفة تواصل الالكترونية

شركات الاتصالات تزيل تطبيق "تيك توك " من باقاتها

حظر تيك توك
تطبيق "تيك توك"
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تُظهر حذف تطبيق تيك توك من باقات الإنترنت لدى شركات الاتصالات في السعودية.

منصات التواصل بدون "تيك توك"

وبينت التغريدات شمول عروض باقات الإنترنت لدى شركات الاتصالات منصات التواصل الاجتماعي عدا تطبيق تيك توك الذي يواجه حملة مقاطعة واسعة في المملكة.
إضافة إلى اتهامه بفرض قيود على المحتوى السعودي المنشور عبر المنصة، وفقا لصحيفة "اليوم".

الحملة الشعبية السعودية لمقاطعة التطبيق

واجه تطبيق "تيك توك" أزمة ثقة مُتزايدة مع تصاعد الحملة الشعبية السعودية لمُقاطعة التطبيق، وانضمام عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير السعوديين والعرب لحملة المقاطعة.
وإعلانهم مغادرة التطبيق نتيجة سياساته المتحيزة ضد المحتوى السعودي المنشور في التطبيق.

ناشطون في المملكة يحركون دعوات المقاطعة

وحرّك ناشطون سعوديون في منصات التواصل الاجتماعي دعوات واسعة لمُقاطعة تطبيق "تيك توك" احتجاجًا على سياساته المُنحازة وغير العادلة تجاه المحتوى السعودي المنشور على المنصة.

تيك توك تعلن دعمها لمجتمعها في المملكة

من جانبها حرصت إدارة شركة تيك توك على إصدار بيان ردًا على حملات المقاطعة أكدت فيه دعمها لمجتمعها في المملكة، ونفت صحة الشائعات التي أثيرت بخصوص حذف المحتوى المتعلق بالسعودية.
وقالت الشركة في بيانها إنها ترفض بشدة هذه الادعاءات، التي تتنافى مع سياستها وقيمها، وتنشر صورة مضللة عن سياسيات إدارة المحتوى لدى تيك توك.

تعهدات الشركة ومعايير استخدام المنصة

وتعهد شركة تيك توك بمجموعة من إرشادات المجتمع تتضمن قواعد ومعايير استخدام المنصة.
وتابعت: نحن في منصة "تيك توك" نعتز بمجتمعنا في المملكة والذي كان مصدر إلهام للإبداع في مختلف المجالات كما ساهم هذا المجتمع في رفع وعي مجتمعنا العالمي بالثقافة السعودية.

728 مليون مشاهدة لـ هشتاق المملكة

وأشارت إلى أن هاشتاج "WhereToVisitKSA" حقق أكثر من 728 مليون مشاهدة عالميا كما حققت وسم "WhereToEatKSA" أكثر من مليار مشاهدة على مستوى العالم.
وناشدت الشركة جميع أعضاء مجتمعها بتحري الدقة عند نشر المعلومات وباللجوء إليها من خلال القنوات الموجودة وتقديم التماس مباشر في التطبيق حال الاعتقاد في إزالة أي محتوى غير صحيح.

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