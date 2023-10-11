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صحيفة تواصل الالكترونية

شديدة الخطورة.. الأمن السيبراني يُحذر من ثغرة أمنية في جوجل

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الأمن السيبراني يُحذر من ثغرة أمنية في جوجل
أ أ
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات “كروم”.

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إعادة استخدام الذاكرة وتنفيذ تعليمات برمجية.

وأكد المركز أن المهاجم يمكنه استغلال ثغرة “Windows, Mac, Linux"، وإعادة استخدام الذاكرة، وتنفيذ تعليمات برمجية.
ويستطيع المهاجم رفع وترقية صلاحيات المستخدم، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS)، وإفشاء معلومات.


ضرورة تحديث المتصفح

ونصح المركز الوطني بضرورة تحديث المتصفح إلى نسخة Chrome 116 (116.0.5845.172) لنظام Android.


معالجة الثغرات في منتجات أندرويد

وحذر المركز أيضاً من وجود تهديدات في Android بعد إصدارها التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.


الإجراءات الوقائية

وأوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (118.0.5993.70/.71) لنظام التشغيل Windows و(118.0.5993.70) لأنظمة التشغيل Mac و Linux، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط (اضغط هنا).


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