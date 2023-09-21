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صحيفة تواصل الالكترونية

"شاومي" تطرح هاتف متطور بسعر منافس يكتسح الأسواق العالمية

هاتف شاومي
هاتف شاومي الجديد
أ أ
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يعد هاتف Redmi K60 Ultra الذي طرحته Xiaomi بمواصفات ممتازة وبسعر منافس، من أكثر الهواتف الذكية رواجا في الأسواق العالمية مؤخرا.اضافة اعلان
وحصل الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2712/1220) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، معدل سطوعها 446 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و+HDR10.


هيكل مقاوم للماء والغبار

ويتميز هيكله بمقاومته للماء والغبار وفق معيار IP68، وجاءت أبعاده (162.2/75.7/8.5) ملم، وزنه 204 جرام.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Mediatek Dimensity 9200+، ومعالج رسوميات Immortalis-G715 MC11، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.


كاميرا ثلاثية العدسة

وجاءت الكاميرا الأساسية له ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميجا بيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 20 ميجا بيكسل.


ماسح البصمات

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ  USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد.
ويمتلك بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، أما سعر نسخه فيبدأ من 350 دولار تقريبا.

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