شاومي تطرح تلفزيوناً ذكياً بنظام جوجل.. تعرف على مواصفاته

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق، التلفزيون الذكي TV A 43 FHD الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل جوجل TV ويدعم المساعد الرقمي جوجل Assistant.
مواصفات الجهاز الجديد
وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يمتاز بشاشة قياس 43 بوصة وبدقة وضوح 1920 × 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 60 هرتز.
تقنيات الصوت الفائقة
وأضاف بيان الشركة، أن التلفز يون يدعم تقنيات الصوت الفائقة Dolby Audio وDTS:X وDTS Virtual:X Sound، مع سماعتين بقدرة 8 وات لكل منهما.
مواصفات الذاكرة الداخلية
ويدعم الجهاز الجديد أيضاً تقنيات Chromecast وMiracast، ويشتمل على ذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت، وهو مزود بمنفذي HDMI ومنفذي USB 2.0، فضلاً عن منفذ Ethernet ومدخل AV.