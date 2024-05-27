شاومي تطرح تلفزيوناً ذكياً بنظام جوجل.. تعرف على مواصفاته

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أعلنت شركة شاومي عن إطلاق، التلفزيون الذكي TV A 43 FHD الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل جوجل TV ويدعم المساعد الرقمي جوجل Assistant.



مواصفات الجهاز الجديد



تقنيات الصوت الفائقة



مواصفات الذاكرة الداخلية



وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يمتاز بشاشة قياس 43 بوصة وبدقة وضوح 1920 × 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 60 هرتز.وأضاف بيان الشركة، أن التلفز يون يدعم تقنيات الصوت الفائقة Dolby Audio وDTS:X وDTS Virtual:X Sound، مع سماعتين بقدرة 8 وات لكل منهما.ويدعم الجهاز الجديد أيضاً تقنيات Chromecast وMiracast، ويشتمل على ذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت، وهو مزود بمنفذي HDMI ومنفذي USB 2.0، فضلاً عن منفذ Ethernet ومدخل AV.